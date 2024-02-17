انت الأن تتابع خبر بنفكرك.. خطورة عدم شرب الماء في فصل الشتاء.. صداع وجلطات في الدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الماء لا غنى عنه في حياة الإنسان فجسدنا يتكون من حوالي 60% إلى 70% من هذا العنصر الغني بالأملاح المعدنية والفيتامينات.

شرب الماء يعد من العوامل الأساسية في حياتنا اليومية للحصول على جسد صحي ولا يقتصر شرب الماء على فصل الصيف فقط بل يجب شرب الماء في كل الأوقات خاصة في فصل الشتاء.

كمية الماء اليومية

وأشارت العديد من الأبحاث أن الإنسان يحتاج لشرب لترين من المياه يوميا ( 8 أكواب) لتعويض فقدان الجسم للمياه في التعرق والتبول وكذلك للمحافظة على جسد حيوي وصحي.

شرب الماء وفصل الشتاء

الكثير يهملون شرب الماء في فصل الشتاء نتيجة الكسل أو لعدم الذهاب كثيراً لدورة المياه، لكن إهمال شرب هذا العنصر الحوي يؤدي لمشاكل كبيرة تؤثر على الصحة العامة للجسد.

قلة شرب الماء في فصل الشتاء خاصة يؤدي لقلة حرق الجسم للدهون مما يؤدي لزيادة الوزن حيث أن الماء مركب هام في عملية إنقاص الوزن لكونه لا يحتوي على أي سعرات حرارية.

كما يؤدي قلة شرب الماء في فصل الشتاء لزيادة لزوجة الدم مما يؤدي لخطر الإصابة بالجلطات في الأوعية الدموية.

عملية الهضم تحتاج للماء فنقصان الماء في القولون يؤدي للإمساك الشديد وصعوبة في إخراج الفضلات.

ويعاني الكثير من مشاكل ذهنية في فصل الشتاء مثل ضعف التركيز والصداع وقلة شرب الماء من المشاكل التي يعاني منها المخ بسب أن تكوينه 90% من الماء.

أهمية شرب الماء عموما