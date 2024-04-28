"الليمون والنار: الوصفة السرية التي تحقق نتائج لا تصدق! اعصري الليمون على النار واستعدي لتجربة فريدة ومدهشة!"

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رياض - احمد صلاح - تقدم فكرة عصر الليمون على النار إحدى الأفكار الرائعة في المنزل حيث توفر فوائد متعددة وتعتبر ضرورية للحفاظ على نظافة البوتاجاز فهي لا تقتصر على استخراج عصير الليمون فقط بل تعتبر طريقة فعّالة لتنظيف وتعقيم عين البوتاجاز بشكل طبيعي وبسيط وتعتبر فكرة استخدام الليمون الحامض الطازج لتنظيف البوتاجاز طريقة مبتكرة وفعالة حيث يمكن الاستفادة الكاملة من فوائد الليمون وقشره في عملية التنظيف.
المكونات للتحضير
- حاول الحصول على زجاجة قوية ومتينة تمكنك من التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.
- قم بقطع الليمون إلى أشرطة أو قطع صغيرة مع الاحتفاظ بالقشر للاستفادة منه لاحقا.
- املأ الزجاجة بكمية مناسبة من الماء الساخن.
- يفضل استخدام صابون الاستحمام الطبيعي والخالي من المواد الكيميائية الضارة.
- قم ببشر قشر الليمون باستخدام مبشرة نظيفة وأضف القشر المبشور إلى المحلول المحضر لزيادة فعالية التنظيف وإضفاء رائحة منعشة.طريقة الاستخدام
- ابدئي بفتح باب البوتاجاز وضبط درجة الحرارة على مستوى متوسط إلى عال.
- عصري الليمون بالكامل على النار المفتوحة واحرصي على استخدام قطعة قماش أو أداة لحماية يديك من الحرارة المباشرة.
- استخدمي المبشرة لتقشير الليمون والحصول على قشر مبشور.
- ضعي قشر الليمون المبشور داخل زجاجة نظيفة.
- سخني الماء وضعيه فوق قشر الليمون الموجود في الزجاجة.
- أضيفي كمية قليلة من زيت صابون مركز في الزجاجة مع إمكانية تعديل كمية الزيت.
- أغلقي الزجاجة بإحكام وقومي برج الزجاجة جيدا لتوزيع المكونات بالتساوي.
- تأكدي من سخونة عين البوتاجاز ثم افتحي الزجاجة واسكبي الخليط على العين.
- انتظري لبعض الوقت حتى يتفاعل الخليط تحت تأثير الحرارة ويزيل الشوائب المتراكمة على سطح البوتاجاز.
- استخدمي قماشا نظيفا أو إسفنجة لتنظيف عين البوتاجاز ستلاحظين كيف تتلاشى الأوساخ والدهون بسهولة.