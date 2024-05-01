انت الأن تتابع خبر فطائر الطاسة المحشية حضريها في أقل من نصف ساعة بـ 2 بيضة فقط وهتبقى عشوة شهية جداً وطعمها خرافي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فطائر الطاسة هي واحدة من الأطعمة الشهية التي تتميز بقوامها الخفيف والمقرمش من الخارج، مما يجعلها وجبة شهية لدى الكثيرين، حيث تقدم هذه الفطائر كوجبة إفطار شهية أو وجبة خفيفة خلال أوقات النهار، وتتنوع حشوات فطائر الطاسة، حيث يمكن استخدام الجبن، أو اللحم المفروم، أو الخضار المشوية كخيارات شهية للحشوة، وفي هذا المقال طرق تحضيرها والتنوع الكبير في حشواتها وأشكالها المختلفة.طريقة عمل فطائر الطاسة

إليك طريقة عمل فطائر الطاسة بالخضار:

المكونات

2 كوب دقيق

1 كوب حليب

2 بيض

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 كوب فلفل أخضر مفروم

1/2 كوب بصل مفروم

1/2 كوب طماطم مفرومة

زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، البيكنج بودر، والملح.

أضيفي الحليب والبيض واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة سميكة.

أضيفي الفلفل الأخضر، البصل، والطماطم إلى العجينة وقلبيهم معًا.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

ضعي ملعقة كبيرة من العجينة في المقلاة وامدديها قليلاً لتأخذ شكل دائري.

قلبي الفطيرة عندما تصبح ذهبية اللون من الجهة السفلية.

قلبيها مرة أخرى حتى تصبح ذهبية اللون من الجهة الثانية.

قدمي الفطائر الطازجة مع الصلصات المفضلة لديك.

أفكار حشوات مختلفة لفطائر الطاسة