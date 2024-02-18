سيتم ترحيلهم ولن تجدد اقامتهم..تعرف على الأسماء الممنوعة من التسمية في السعودية !!

الرياض - محمد الاطلسي - من خلال التعرف على الأسماء التي يتم منعها في المملكة العربية السعودية، يمكننا الإشارة إلى أن المملكة تعتبر من الدول التي تعمل على الحفاظ على الذوق العام في أبسط الأمور، لذلك نجد أن الأحوال المدنية عملت على وضع قواعد للتسمية في المملكة، لذلك سوف نتعرف على الأسماء التي منعتها الأحوال المدنية

أسماء غير مسموح تسميتها في السعودية

عملت الأحوال على تقديم العديد من الأسماء التي يمنع التسمية بها، يمكن التعرف عليها من خلال الفقرات التالية:1- أسماء ممنوعة على الذكور

يمكن العمل على الحذر من إطلاق أي أسم من الأسماء التالية على الذكور.نبي.

عبد النبي.

عبد الرسول.

طاغوت.

سمو.

ذو الشرى.

جبريل.

آلهة العرب.

اسم الجبار.

هبل.

نسرى.

مناة.

عبد فلان.

عبد علي.

عبد الناصر.

عبد المعين.

عبد المسيح.

عبد الكعبة.

عبد العزى.

عبد الدار.

عبد الحسين.

سمو.

أمير.

2- أسماء ممنوعة للبنات

كذلك أكدت الأحوال المدنية، بأنه يتم منع تسمية البنات بالمسميات التالية:

يارا.

نردين.

نبية.

ناريس.

ناريج.

المملكة.

مملكة.

ملكتينا.

ملكة.

مايا.

ليندا.

لورين.

لوران.

لارين.

كبريال.

ساندي.

ريتال.

رندا.

راما.

تولين.

تبارك.

تالين.

بسملة.

اينار.

ايلين.

ايلان.

الاس.

ارم.

نانسي.

ملاك.

كارمن.

سيتاف.

ريلام.

تيلاج.

بيان.

بولاند.

بسيل.

بره.

إيمان.

أبرار.قواعد التسمية في المملكة العربية السعودية

يمكننا القول أن المملكة عملت على وضع قواعد لاختيار الأسماء، يمكن التعرف عليها عبر النقاط التالية:

الامتناع عن التسمية بأسماء الأصنام.

لا يتم التسمية بأي من صفات النبي.

ألا يحتوي الاسم على أي ذم.

لا يتم منح كلمة عبد إلا لله فقط.

عدم التسمية بأسماء القدامى.

يمكننا القول أن المملكة العربية السعودية عملت على وضع مجموعة من القواعد التي تم من خلالها العمل على التمسك بالأخلاق الأصيلة، والتمسك بالعادات والتقاليد فيما يتماشى مع تعاليم الإسلام القويم من أجل الحفاظ على الذوق العام في المملكة.