انت الأن تتابع خبر مفاجآت مالية وترقيات غير متوقعة وانتكاسات مزلزلة على الصعيد العاطفي لأصحاب هذه الأبراج ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة المزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:

برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: نمى موهبتك

مولود برج الحوت من الأبراج الذكية جدًا إنسان بسيط وتلقائي يصل للأخرين بسهولة، رد فعله تلقائي وبسيط ولكنه حكيم، تجده مثقف يحب المعرفة والقراءة والبحث.

برج الحوت فى حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

مولود برج الحوت حساس جدًا، يحب الوحده خياله يساعده على العيش بدون أشخاص مقربين يؤنسون وحده ولكنه محب لذلك جدًا.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهيره الفنانة يسرا، ويقدم اليوم السابع لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

تنجح اليوم فى إتمام المهام التى أجلتها منذ فترة وهذا يمنحك الشعور بالارتياح، وربما تفكر فى مصدر دخل إضافى فاحرص على ايجاد الفرصة المناسبة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ربما تجتمع اليوم مع الحبيب فى لقاء رومانسى، حاول استغلال الفرصة فى التعبير عن شعورك نحوه، هذا الأمر يساعدك على التقرب منه وكسب ثقته.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحتاج إلى الابتعاد عن الأوهام وأحلام اليقظة وان تتأقلم مع الواقع حتى لا تشتت أفكارك وتصاب بالملل والاكتئاب، هذا الأمر قد يساعد على تحسن حالتك الصحية.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت شخص متميز ومبدع خاصة فى مجال الرسم والكتابة، إذا لم يكن لديك وقت للتفرغ لتنمية مواهبك وإشباع رغباتك الشخصية، خصص وقتًا هذا المساء حتى لو كان بسيطًا للاهتمام بها، تواصل مع أصدقائك اليوم فربما يدعمونك ويشجعونك على تنمية تلك المواهب.

برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: بر الوالدين

يمتلك برج الدلو هدوء ورضا عن النفس، يساعد من حوله في كافة أحداثه إذا لزم الأمر، انسان حساس مشاعره صادقة، ورغم ذلك يعشق الوحدة.

برج الدلو فى حظك اليوم 30 أبريل

مولود برج الدلو يشغل عقله في كافة الأحداث، ويملك حب المعرفة والأشياء المعقدة، يحب بصدق فهو مخلص في مشاعره

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

هذه الفترة تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأمور المزعجة التى تسبب لك الانشغال عن العمل.

حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

احذر من سوء الظن والشكوك التي تداهمك فإنهما يساعدان على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحة

حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج، حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحى الذى وصلت اليه

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

تستطيع أن تجد من يقدرك بحق، إذا حاولت أن تبر الأهل دائمًا، وكن عطوف وحنون على اخوتك، ولا ترتدى قناع الشخص المخيف القاسى لانك ليس كهذا.

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: مفاجأة سارة

مولود برج العقرب من الأبراج التي تتحمل المسئولية لذكائها الحاد، حمول جدًا وصبور وبين هذه الصفات تأتى صفة الطموح التي يعيش حياته في تحقيق طموحة الواحد يلو الأخر .

برج العقرب فى حظك اليوم 30 أبريل

مولود برج العقرب، يحب النجاح السعي وراء الأخر، إنسان مخلص للغاية وكاتم للأسرار، عاقل في تصرفاته جدًا وصريح لدرجة عالية، كما أنه عاطفى للغاية

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب صلاح السعدني، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

يمكنك هذه الفترة التخلص من كافة الأعباء التي تزعجك، تحسن ظروفك وأحوالك المالية، ما يساعدك على تحقيق أحلامك المهنية .

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الاستقرار فى الحياة العاطفية يمنحك السعادة؛ حاول أن تحرص على حسن اختيار شريك حياتك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى أجواء هادئة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي تساعدك على اللياقة وتحسن حالتك الصحية بشكل أكثر ولذلك أحرص على رياضة الجرى أو المشى.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مشروعات تجارية جديدة بعد الأرباح التى حصلت عليها الأسبوع الماضى، وستقابل اليوم شخصًا لم تره منذ فترة سيكون لك قدوة في المستقبل، كما تحمل الأيام الأتية مفاجئة ساره.

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: حافظ على هدوئك

مولود برج الميزان من الأبراج الهادئة طيبة القلب لا تسعى لأى مشاكل سواء في الحياة الاجتماعية أو العملية، بعض من صفات هذا البرج الطيب .

برج الميزان فى حظك اليوم 30 أبريل

تجد مولود برج الميزان، فنان محب للموسيقى والقراءة والابتكار، شخص رومانسي جدًا ، لا يجيد الكذب صريح لدرجة كبيرة.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

الوقت المناسب لاتخاذ كل القرارات المؤجلة منذ فترة طويلة، كن جرئ وأعلم أن عليك أن تأخذ الأمور بجدية أكثر من ذلك، واستثمر الفرص التى قد تساعدك فيما بعد على التقدم والحصول على ما ترغب على مستوى العمل

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

هذه المرحلة فارقة فى علاقتك بشريك الحياة، عليك تعزيز علاقاتك القديمة، واهتم بالحبيب أكثر من ذلك، انسجم معه واستمع إليه فى لحظات الضعف، ابحثوا عن مستقبل أفضل لهذا الوضع جيدًا.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

الحصول على إجازة والاستمتاع باليوم فرصة جيدة لاستعادة نشاطك من جديد، عليك فقط أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تضمن الحفاظ على صحتك من أى تدهور مفاجئ، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية أهملت كثيراً.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

الفترة الماضية كنت تشعر بالثقة، وهو ما جعلك مطمئن وهادئ، حاول أن تحافظ على هذا الهدوء والسكينة التى تساعدك على تحقيق ما تريد، الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل والأسرة، كما يبشرك الخبراء أن هناك نجاحات غير مسبقة ستحققها.

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: تجديد ثقة

صفات كثيرة يفوز بها مولود برج الحمل لكونه شخصية مجتهدة محبه للحياة جيدة السعي نحو تحقيق الأهداف يهوى الخير للجميع، محب للعمل ومساعدة غيره

برج الحمل في حظك اليوم 30 أبريل

يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من المميزات الايجابية فهو شخص اجتماعي سريع التسامح محب للخير والسعي وراء تحقيق أهدافه، محب لتربية الحيوانات الأليفة

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم “اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني

أفصل حياتك الشخصية عن العمل وحاول ألا يكون يومك مشغول بالمهام والمسؤوليات الكثيرة ولكن قسم وقتك ما بين العمل وحياتك الشخصية

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تكون الفترات المقبلة بمثابة خطة جيدة من شريك حياتك لإسعادك في وقت قريب لذا استعد فمنّ المكمن أن يكون هناك تخطيط لحفل عشاء من الحبيب

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

مارس الرياضة اليومية والتغذية المتوازنة وتناول المكسرات والعسل والموز والسمك والبيض وجميع الأكلات المفيدة التي تساعد في بناء الجسم بشكل أسرع

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يحصل على درجة عالية من الحظوظ في الفترات المقبلة وان يحصل على تجديد الثقة والسفر للخارج

برج الجدى.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: مفاجأة

طبع برج الجدي الغالب عليه أنه حنون رومانسي جاد في التعاملات يمتلك القدرة على اختيار اصدقائه يمكن الإعتماد عليه بشكل كبيير في الامور المهمة

برج الجدى في حظك اليوم 30 أبريل

يعرف عن مولود برج الجدي أنه من الشخصيات التي لا تكل ولا تمل من قضاء المهام أيضًا جيد البحث عن وضع الأهداف التي تسهل عليه الحصول على حلمه

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة دلال عبد العزيز، ويقدم “اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهني

أنت جيد التفكير وتجيد التعامل بحرفية في الأمور التي تتعلق بالعمل فحافظ على أن تكون في حالة من التحسن والتوازن المهني.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حافظ على مواصلة الود بينك وبين اصدقائك الذين يحبونك وتخلص من الضغوط النفسية والعاطفية وتحرر من القيود التي تتسبب في إزعاجك

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي

ابتعد عن الكسل وحافظ على ممارسة الرياضة بشكل طبيعي واجتهد من أجل نزول الوزن الزائد خلال الفترات المقبلة

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدي أن يكون هناك بعض التغييرات التي تجعله يأخذ قرارته بسهولة في الأمور الحياتية المختلفة وحدوث بعض المفاجآت

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: مرحلة انتقالية

يمتاز مولود برج الثور بالعديد من المميزات الايجابية فهو شخص طيب القلب صادق بمشاعره قادر على التصرف بإيجابية عند تعرضه لمواقف شخصية أو مواقف بالعمل صاحب قرار

برج الثور في حظك اليوم 30 أبريل

يتصف مولود برج الثور بالعديد من الصفات الطيبة فهو شخص هادئ يميل إلي الهدوء ولكنه عاشق للسفر ويمتلك حظ كبير بالنجاح في السفر لأنه شخص جيد التخطيط

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم ويقدم “اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

حاول آلا تعتمد على الأخرين واعمل في جد خلال الفترات المقبلة وخطط من أجل الحصول على وظيفة جيدة في المستقبل تناسب مع قدرتك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

جدد علاقتك بشريك حياتك خلال الفترات الحالية وتجنب التفكير السلبي في المستقبل وابتعد عن الدخول في أي تفاصيل أخري تتسبب في حدوث مشكلات بينكم.

برج الثورحظك اليوم على الصعيد الصحي

حافظ على وزنك وحاول التخلص من الدهون الزائدة في الجسم بشكل طبيعي خلال الفترات المقبلة، حاول بممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي سهل.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن تكون الفترات المقبلة مرحلة انتقالية في حياته على الصعيد المهني والعاطفي، تتغير الكثير من المواقف والأشخاص في حياته

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: بداية جديدة

يتصف مولود برج الأسد بأنه شخص مرح محب للحياة جيد التعامل مع الكثير من الشخصيات مختلف الطباع، يمتلك صفات كثيرة تجعله مقرب في قلوب الأخرين

برج الأسد في حظك اليوم 30 أبريل

يمتاز مولود برج الاسد بالعديد من المميزات فهو شخص مسؤول قوي يمكن الاعتماد عليه صاحب جدع يجيد التعامل في المواقف الصعبة لكنه عصبي سريع الغضب

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي ويقدم “اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج الاسد حظك اليوم على الصعيد المهني

أنت بحاجة لعمل جدول للإنتهاء من المعاملات المالية التي تقدمها الشركة وابتعد عن التوتر خلال ساعات العمل كي تكون في أفضل مكانة داخل مؤسستك

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حاول ألا تتعلق بالأخرين وابتعد عن الدخول في علاقات غير سوية تتسبب لك في حدوث طعنات جديدة في حياتك، أنت طيب القلب رقيقا المشاعر ولا تستحق ما يحدث

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

ابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف وتناول كميات كبيرة من الماء

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تكون الفترات المقبلة تحمل له من الهنا والافراح والتعويضات عما حدث في السنوات الماضية، اصبر وانتظر السعادة في طريقها إليك.

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: خمول

يأتي برج السرطان في الفترة من 21 يونيو إلى 22 يوليو ليكون أول الأبراج المائية، وهو ما ينعكس على صفات مواليده فهم أشخاص عاطفيين حنونين جدًا ويتسمون باللين والعطف على الآخرين خاصة المقربين منهم.

برج السرطان فى حظك اليوم 30 أبريل

ومواليد برج السرطان شديدو الحساسية أيضًا لذلك يسهل تعكير مزاجهم وإزعاجهم بأقل التصرفات حتى غير المقصودة منهم، وهم لا يميلون للمواجهة إنما يشعرون بالإنزعاج وحسب.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج السرطان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

ستفتح لك اليوم فرصة عمل غير متوقعة، لكن لا تتردد في اغتنامها على الفور أي تأخير يمكن أن يجعلك تخسر فرصتك بالفعل وتكون قد خسرت فرصة مربحة. قد تقابل شخصًا من ماضيك سيقدم لك هذا العرض أو قد يقدمه لك شخص غريب تمامًا هذه واحدة من تلك الأوقات التي يجب المخاطرة فيها وسوف تؤتي ثمارها بالتأكيد.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ستحدث اليوم العديد من الأحداث التي ستقدم حياتك العاطفية في ضوء جديد تمامًا. قد تصبح على دراية بمعلومات جديدة أو تحصل على فكرة جديدة عن شخصية شريكك ورغباته ونتيجة لذلك، يمثل هذا اليوم نقطة تحول في علاقتك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

في الآونة الأخيرة لاحظت زيادة في الوزن. أنت واعي بشكل خاص بهذا الأمر. لكنك لم تعمل على تحقيق ذلك. اليوم قد تجد نفسك تدخل في نظام غذائي روتيني. يمكنك أيضًا الذهاب لممارسة التمارين الخفيفة

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لا تدع الخمول يفسد عليك يومك قم باستدعاء الطاقة الإبداعية الطبيعية بالنسبة لك ويمكن أن يستمر اليوم بسلاسة أنت بحاجة إلى العمل على استعادة الانسجام والتوازن في حياتك الشخصية وحتى في صحتك تجاهل عوامل التشتيت من حولك وبدلاً من ذلك ركز انتباهك على تلك المهام التي يمكنك من خلالها المساهمة بشيء ملموس.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: اهتم بنظامك الغذائي

برج الجوزاء هو أشهر الأبراج الهوائية، ويستمر في الفترة من 21 مايو إلى 20 يونيو وبسبب كونه برج هوائي فإنه مشهور بالتردد والمزاجية الشديدة وهو من الأبراج التي لا يسهل عليها أن تتخذ القرارات.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 30 أبريل

ويعرف عن مواليد برج الجوزاء أيضًا أنهم مرنين للغاية ومنفتحين على كل ما هو جديد وهم من الشخصيات التي يسهل تعليمها شيء جديد خاصة أنهم يتسمون بالذكاء الشديد.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الجوزاء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

فرص وظيفية رائعة تنتظر الطلاب والشباب الباحثين عن عمل وأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص، قد يعرض عليك مشروع قد يكون هو الشيء الذي كنت تبحث عنه فقط لترك بصمتك استغل هذه الفرصة جيدًا لأنها واحدة من أهم الفرص التي ستأتي في حياتك يمكن تحقيق حياتك المهنية بأكملها هنا.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اليوم يمكنك مفاجأة من تحب من خلال التخطيط لشيء مميز، فهذا هو أفضل وقت لاستعادة هذا السحر الذي جعلها مميزة جدًا. من المرجح أن يلتقي الأشخاص العزاب بشريكهم المستقبلي.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

لقد كنت تعاني من مشاكل صحية طويلة ومستمرة ولكن من اليوم ستبدأ عملية التعافي إذا كنت تعاني من مشكلة صحية مزمنة، فستتمكن أيضًا من إيجاد حل ممكن على المدى الطويل لذلك. بشكل عام، من المرجح أن يتحسن وضعك الصحي الآن.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تأكد من الاعتناء بنفسك والعناية بصحتك النجوم يحذرون من اعتلال الصحة اليوم. تجنب الأطعمة الباردة أو المبردة إذا كان لديك حالة طبية، اتخاذ احتياطات إضافية. مالياً يجب أن تكون مستقراً اليوم؛ فمن الأفضل الامتناع عن القيام باستثمارات كبيرة اليوم.

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: مخططات مالية

برج العذراء الترابي يبدأ في 23 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر وهو برج مشهور بسعيه إلى الكمال وحبه الشديد للنظام. ورغم أنه ودود واجتماعي جدًا إلا إنه يزعج المحيطين به بتوجيه الكثير من الإنتقادات لأنه يريد كل شيء يتم بشكل مثالي.

برج العذراء فى حظك اليوم 30 أبريل

ويتسم مواليد برج العذراء بذكاء اجتماعي كبير يجعل أصحابه الذين يتعاملون بلطف ومودة ويتحكمون في طابعهم الانتقادي يخطفون قلوب كل المحيطين بهم ويأسرونهم.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان باسل الخياط، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج العذراء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

يوم مثالي لدعوة خصومك للتحقق من بنيتك وتوعيتهم بالقوة التي تمتلكها. سيؤدي هذا إلى هزيمة معظم خصومك قبل تقديم العطاءات أو التوقيع على الصفقة، وسيكون هذا ملائمًا للغاية لازدهار شركتك. المنصب الأعلى سيمنحك المزيد من القوة والمال.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تشعر بخيبة أمل بعض الشيء في هذا الوقت، الأسرة تضغط عليك لإيجاد الشخص المناسب الذى ستكمل حياتك معه، حاول إقناعهم بانتظار من ترغب في حياتك معه، وحتى ذلك الحين يتيح لك الاستمتاع بعزوبيتك على أكمل وجه.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

هناك احتمال كبير أنك ستواجه ضغوطًا كبيرة مرتبطة بالعمل اليوم وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية معينة مثل الصداع النصفي من الأفضل أن تبدأ يومك بجولة من التمارين الرياضية أو اليوجا أو التأمل

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

النفقات غير المتوقعة ذات النسبة الخطيرة موجودة اليوم من المحتمل أن تشتري شيئًا لا تحتاجه ولكنه يناسب ذوقك وقد يؤثر ذلك على أموالك بطريقة خطيرة، تحكم في رغبتك في الإنفاق وسينتهي بك الأمر بيوم هادئ إلى حد ما قد تتعرف على بعض المخططات المالية اليوم.

برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع

برج القوس يبدأ في 22 نوفمبر ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر وهو برج يشتهر بكونه مرح ويحب الانطلاق والسفر والمغامرات ولا يخاف من الإقدام على التجارب التي تنطوي على المخاطرة.

برج القوس فى حظك اليوم 30 أبريل

ومولود برج القوس يخاف من تحمل المسؤولية ليس لأنه لا يقدرعليها ولكن لأنه يحب أن يكون حرًا بلا أي قيود، ولكن حين يجد نفسه في موضع مسؤولية يكون قدرها بجدارة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج القوس توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد ترى اليوم فرصة ستجذبك كن استباقيًا وتقدم بطلبك اليوم قد تتلقى مكالمة للمقابلة بفضل ثقتك بنفسك ومعرفتك بالموضوع، لم يكن إجراء المقابلة مشكلة بالنسبة لك على الإطلاق لذلك، اتخذ الخطوة الأولى اليوم وتقدم بطلبك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تقرر ارتداء ملابس مثالية اليوم لإبهار من تحب، أيًا كان الملابس الذي تقومين بها أو ترتديها ستضيف سحرًا إلى شخصيتك علاوة على ذلك، قد تحصل على الكثير من أعجاب من حولك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

يعد هذا يومًا رائعًا لأي نوع من المفاوضات التجارية حيث يرشدك صفاءك واستقرار عقلك إلى تحقيق ما كنت تتوق إليه، قد تقابل منافسك اليوم ولكن لا أحد لديه القدرة على تركك مضطربًا.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة