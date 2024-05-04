اتفرج مقيم جريء يقتحم منزل مواطن سعودي أثناء غيابه فوقعت كارثة مرعبة لا تخطر على البال

الرياض - محمد الاطلسي - روى المحامي أحمد الجهيمي، قصة دخول شخص من العمالة الوافدة، لمنزل مواطن سعودي بطريقة مريبة، وعند تفتيش البيت بحثا عنه، عثروا عليه مع الخادمة فوق سطح المنزل، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأكبر كانت في دخول المنزل أكثر منها في العلاقة المحرمة.

الأخبار الأكثر قراءة الان: التسلل إلى المنزل وقال "الجهيمي"، في فيديو نشره بـ "يوتيوب"، أن مواطنًا رأى شخصا يقترب من منزل أخيه بطريقة مريبة، ما جعله يشك في أمره وعندما اتصل على أخيه ليخبره أمر الوافد المثير للريبة، أخبره الأخير بأنه خارج المنزل.

العثور على العامل وأضاف، بادر صاحب البيت بمساعدة أخيه وأخذا يتحسسان سويا، عن مكان الرجل، ووجداه عند الخادمة في غرفتها بالسطح.

ولفت "الجهيمي"، إلى أن الأخوين قاما بإغلاق السطح على الوافد والخادمة، واتصلا بالدورية الأمنية وجاءت وقبضت عليهما متلبسين وأخذوهما إلى قسم الشرطة.

غرض سيء وأشار إلى أن الوافد أقر بدخول المنزل لغرض سيء، وأن دخوله كان بالاتفاق والتواطؤ مع الخادمة، وأقر بالعلاقة المحرمة معها، وبواقعة الضبط. وأوضح "الجهيمي" أن هذه القضية فيها إشكالين، الإشكال الأول هو العلاقة المحرمة والخلوة بهذه المرأة التي لا تمت له بصلة شرعية، والإشكال الثاني هو اقتحام المنزل لأجل هذا الغرض السيء. العقوبة واستكمل، العجيب أن العقوبة الأكبر والتجريم الأكبر كما في القرار النيابي رقم 1، جعلت دخول المنزل لغرض سيء من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وحالة التلبس هو وجود الرجل مع الخادمة، ولكن الإشكال الأكبر هو دخول المنزل.

واختتم، صدر الحكم بسجن هذا الوافد، سنة كاملة ثم يكون بعد ذلك الترحيل خارج البلاد.