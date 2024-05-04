مفاجأة ملكية غير متوقعة ..السعودية تكشف عن 6 مهن يمكن للوافدين العمل فيها بدون كفيل

الرياض - محمد الاطلسي - ضمن التطويرات الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات فقد بدئت المملكة تشهد تطويرات كبيرة في نظام الكفالة داخلها وذلك ضمن رؤية المملكة لعام 2030 والتي تسعي بها قدماً بالمعاونة مع جميع الجهات الحكومية والي رقمنه الانظمة المختلفة.

وقد قررت المملكة الغاء نظام الكفيل والذي قد نتج عنه الكثير من المشاكل المختلفة فيما تقرر الغاء النظام بسبب سيطرة الكفيل علي العامل بدون رحمة وهو الامر الذي نتج من بعض ضعاف الانفس في المملكة ليتم ازالة نظام الكفالة من بعض المهن التي لا تحتاج الي كفيل لتواجد صاحبها داخل اراضي المملكة. مهن لا تحتاج الي كفيل بالمملكة

من اجل البدئ في تسهيل الوفود علي المملكة العربية السعودية اتاحت المملكة امكانية دخول اصحاب المهن التالية:

مدير المبيعات. مدير تنفيذي. سكرتير تنفيذي. المدير الإداري. المحاسبين. مدير الحسابات. شروط العمل بدون كفيل

للعمل بدون كفيل لابد من توافر بعض الشروط الهامة المحددة من قبل المملكة العربية السعودية والتي منها:

شهادة الخلو من الامراض. تقديم شهادة السوابق الامنية والجنائية. الحصول علي الاقامة المميزة. نظام الكفيل

ويعد نظام الكفالة من اقدم الانظمة التي تضع اطار بين العامل والمؤسسة التي ينتمي اليها حيث يعمل في الخليج بهذا النظام ما يقارب من (30 مليون) عامل وهو نظام تحاول المملكة العربية السعودية التخلص منة بشكل نهائي.

يعود نظام الكفالة الي عام 1928 ميلادياً من اجل تنظيم عمل الغواصين الاجانب الذين كانوا يحاولون العثور علي اللؤلؤ في البحرين حيث لم تكن في حينها اي حدود تنظم الدخول والتوافد حيث تم استثناء في البداية العرب الي ان بدئ تطبيق القانون فيما بعد علي الجميع.

ويستهدف المشروع الجديد الي توفير ما يقارب من 10 مليار دولار في العام الواحد حيث تجاوزت تحويلات غير السعوديين في الشهور التسع الاولي من عام 2020 ما يزيد عن 140 مليار ريال.

والنظام الجديد الذي اقر برسوم محددة والتي يمنحها لصاحبها عديد من المزايا والتي منها حرية اقامة الاعمال التجارية والاقامة مع الاسرة وامكانية التحرك من والي المملكة العربية السعودية.