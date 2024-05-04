انت الأن تتابع خبر عاجل..انهيار جنوني في اسعار الفراخ اليوم في مصر يدخل الفرحة لكل بيت بعد ان وصلت لهذا السعر لأول مرة منذ ثلاث سنوات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، بدأت في التراجع مجددا بعد أن شهدت ارتفاع خلال الأيام الماضي.

ويعود ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه تقريبا، إلا أن سعر الكتاكيت ارتفع بنحو 6 جنيهات في الكتكوت الواحد.

وأرجع عدد من المتخصصين ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية إلى زيادة الطلب عليها بسبب حملات مقاطعة الأسماك في عدد من المحافظات.وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بقوة بداية الشهر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار مدخلات الإنتاج بعد تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء نهائيا على السوق السوداء.

وهبطت أسعار الدواجن بأكثر من 20 جنيها في الكيلو واحد، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

وشهد سعر الدواجن اليوم الاربعاء 1-5-2024، تراجع بنحو 3 جنيهات مسجلا 80 جنيها في المزرعة.

تراجع منتظر لأسعار الدواجن

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد تراجع خلال الفترة القليلة المقبلة، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 88 و90جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم