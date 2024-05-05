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رياض - احمد صلاح - فتاة يمنية في عمر الزهور شربت كوب واحد من منقوع القرنفل على الريق وبعد 7 أيام تفاجأت مما حدث لجسمها.. دراسة علمية حديثة كشفت السر؟

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مجموعة من الفوائد الصحية التي يمكن أن يفعلها القرنفل عند إدخاله في النظام الغذائي، كما نشر في موقع "هيلث لاين".

حيث يُعرف القرنفل بكونه من التوابل الحلوة والعطرية، ولكن تم استخدامه أيضًا في الطب التقليدي، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.

*يحتوي على عناصر غذائية مهمة

يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن، لذا فإن استخدام القرنفل الكامل أو المطحون لإضافة نكهة إلى الطعام يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية المهمة، حيث تحتوي ملعقة صغيرة (2 جرام) من القرنفل المطحون على 6 من السعرات الحرارية، 1 جرام من الكربوهيدرات، 1 جرام من الألياف، 55٪ من القيمة اليومية للمنجنيز.

*يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

أثبتت الأبحاث أن القرنفل غني بمضادات الأكسدة، حيث يحتوي القرنفل على مركب يسمى الأوجينول، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة، ووجدت دراسة أجريت على أنبوب اختبار أن الأوجينول أوقف الضرر التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة بفاعلية أكبر بخمس مرات من فيتامين هـ، وهو مضاد أكسدة قوي آخر.

*يساعد في الحماية من السرطان

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في الحماية من السرطان، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا في الخلايا السرطانية.

ولاحظت دراسة أخرى أجريت على أنبوب الاختبار نتائج مماثلة، حيث أظهرت أن الكميات المركزة من زيت القرنفل تسببت في موت الخلايا في 80٪ من خلايا سرطان المريء، كما ثبت أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان.

ووجدت دراسة أنبوبة اختبار أن الأوجينول عزز موت الخلايا في خلايا سرطان عنق الرحم، ولكن يجب استخدام كميات مركزة جدًا من مستخلص القرنفل وزيت القرنفل والأوجينول، حيث يعتبر الأوجينول سامًا بكميات كبيرة، وقد تؤدي الجرعات الزائدة من زيت القرنفل إلى تلف الكبد، خاصة عند الأطفال.

*يمكن أن تقتل البكتيريا