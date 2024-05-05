انت الأن تتابع خبر "مخزون القمح قرب يخلص"... التموين المصرية تزلزل الشعب المصري وتكشف عن أخبار صادمة للمصريين ...وهذا ما تحتاجه السفن حتى تصل للموانئ ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 ابريل الماضي وحتى الآن، مشيرا أن هذه الكميات تمثل 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024 بإجمالي 3.5 مليون طن .

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدلات التوريد اليومية لـ 129 ألف طن وهو أعلي من العام الماضي رغم الظروف المناخية التي أدت إلى تأخر الحصاد، منوهاً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر لافتا إلي استمرار عمليات التوريد طوال اليوم عبر 450 نقطة تجميع علي مستوي الجمهورية، بعد إضافة فترة مسائية في المواقع التي تتوفر بها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتي 12 صباحاً وذلك بخلاف الفترة الأولي والتي تبدأ من 8 صباحا وحتي 7:30 مساء.

على جانب آخر، أعلنت الوزارة إن اجمالي مساحات القمح المنزرعة بمحافظة المنيا بلغت 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة وتم استلام 102 آلاف طن قمح حتي الآن حيث يتراوح معدل التوريد اليومي في المنيا بين 11 و 13 الف طن بمتوسط 12 اردب عن كل فدان، وإن المديرية تستهدف من 388 الف الي 400 الف طن بالمحافظة، متوقعاً تخطي هذه الكميات مع نهاية الموسم كما أن المنيا تعد ثاني أكبر محافظة علي مستوي الجمهورية وردت قمح خلال الموسم الماضي بعد الشرقية بكميات بلغت 500 الف طن وأن مركز مغاغة يعد الأكبر توريدا للقمح بالمحافظة يليه مراكز ابو قرقاص، العدوة، سمالوط، المنيا، مطاي، ملوي، دير مواس، وأن نسبة التوريد بنقاط الشركة القابضة للصوامع والتخزين بلغت 55.39٪ وشركة مطاحن مصر الوسطى 26.24٪، والبنك الزراعي 18.34٪ كما يوجد 44 نقطة استلام وتجميع بالمنيا، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلي 504 الف و100 طن منهم 305 آلاف طن موزعين علي 6 صوامع تابعين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وفى سياق متصل تم التحفظ على سيارتين محملتين بـ 24 طن قمح في محافظة المنيا كانتا متجهتين إلي محافظة بني سويف دون الحصول على إذن مسبق من المديرية، وذلك بالمخالفة لقرارات النقل و التداول، وتم مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ،كما رفضت هيئة سلامة الغذاء لكميات من القمح المحلي المورد خلال الموسم الجاري الي قيام بعض المواطنين بتوريد محصول مخزن من الموسم الماضي مصاب ببعض التلف بسبب سوء التخزين.