انت الأن تتابع خبر "أبواب جهنم تنفتح على السعوديين"... الزعاق يكشف ما لم يكن بالحسبان بخصوص درجة الحرارة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بناءً على البيان الصادر من المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، تم تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة العربية السعودية.

فيما يخص درجات الحرارة العظمى:

سُجلت درجة حرارة قصوى تبلغ 44 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة، ومزدلفة، ومنى.

كانت أقل درجة حرارة 13 درجة مئوية في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.

تم تسجيل 43 درجة مئوية في عرفات، و41 درجة في المدينة المنورة، و40 درجة في كل من العلا، والوجه، ووادي الدواسر، و37 درجة في الرياض.

أما بخصوص درجات الحرارة الصغرى: