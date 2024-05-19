انت الأن تتابع خبر "أبواب جهنم تنفتح على السعوديين"... الزعاق يكشف ما لم يكن بالحسبان بخصوص درجة الحرارة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بناءً على البيان الصادر من المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، تم تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة العربية السعودية.
فيما يخص درجات الحرارة العظمى:
- سُجلت درجة حرارة قصوى تبلغ 44 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة، ومزدلفة، ومنى.
- كانت أقل درجة حرارة 13 درجة مئوية في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.
- تم تسجيل 43 درجة مئوية في عرفات، و41 درجة في المدينة المنورة، و40 درجة في كل من العلا، والوجه، ووادي الدواسر، و37 درجة في الرياض.
أما بخصوص درجات الحرارة الصغرى:
- السودة 13 درجة، وأبها 19 درجة، والباحة وطريف والطائف وحائل والقريات 20 درجة مئوية.
- وأضاف المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، مع تساقط أمطار من متوسطة شدة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.