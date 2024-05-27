ماذا حدث؟..أولى توقعات ليلى عبداللطيف تتحقق في السعودية والشعب السعودي مصدوم!!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور للفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف أشارت فيه إلى حدث في السعودية سيتصدر وسائل الإعلام العربية والعالمية في العام 2024,

وتوقعت العرافة الشهيرة اكتشاف ثروة نفطية كبيرة في صحراء السعودية، وتحقّق ما توقّعته عبد اللطيف بعد الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي.

وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن اكتشاف شركة أرامكو السعودية حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي وبكميات كبيرة.

يذكر أن ليلى عبد اللطيف فلكية لبنانية تتنبأ وتتوقع الأحداث مع بداية كل عام، وتعلنها على الملأ عبر لقاءات أو فيديوهات مصورة على مواقع السوشيال ميديا وفي بعض الأحيان تصيب وبعضها لم يتحقق.