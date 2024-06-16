دراسة: رائحة النعناع قد تستخدم كعلاج لمرض ألزهايمر

جدة - نرمين السيد - أكدت دراسة طبية أجريت مؤخرا، على الفئران المصابة بمرض "ألزهايمر"، تحسن قدراتها المعرفية والإدراكية، بعد استنشاقها زيت النعناع.





وقام علماء أسبان بالتوصل إلى وجود روابط عديدة بين الروائح العطرية وأجهزتنا المناعية والعصبية، وأن تؤدي بعض الروائح إلى استجابات معينة في الدماغ، ما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تؤثر على مراكز الذاكرة والعاطفة في المخ، وأوضحت الدراسة، أن الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي، مثل ألزهايمر، وباركنسون، والفصام، غالبا ما تكون مصحوبة بفقدان حاسة الشم.

وأوضح الفريق الذي قام بإجراء الدراسة، إمكانية استخدام روائح معينة، مثل النعناع، كعلاج لمرض ألزهايمر، مضيفا أنه إذا تمكنا من معرفة الروائح التي تسبب استجابات الدماغ والجهاز المناعي، فيمكننا تسخيرها لتحسين الصحة.

وواصل عالم المناعة، خوان خوسيه لاسارتي، من مركز الأبحاث الطبية التطبيقية (CIMA) في إسبانيا، كلامه: "ركزنا على دور الجهاز الشمي في الجهاز المناعي والجهاز العصبي المركزي، وأكدنا أن النعناع عبارة عن رائحة منبهة للمناعة في النماذج الحيوانية"، مضيفا: " ولكن من المثير للدهشة أننا لاحظنا أن التعرض القصير لهذه المادة لمدة 6 أشهر، منع التدهور المعرفي لدى الفئران المصابة بمرض ألزهايمر، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه أدى أيضا إلى تحسين القدرة الإدراكية لدى الفئران الصغيرة السليمة".