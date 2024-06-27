5 نصائح لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - استخدام التكييف

تعتبر أنظمة التبريد عاملا رئيسيا في استهلاك الكهرباء الشهري، وخلاص فصل الصيف يكون من المرجح استخدام جهاز تكييف الهواء أكثر من أي جهاز آخر للحفاظ على بيئة المنزل.





ويقدم "دوت الخليج" في الإنفوجراف التالي 5 نصائح لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء، تنظيف الفلاتر، وصيانة المرشح، وتنظيف الأجزاء الداخلية، وفصل الكهرباء بعد الاستخدام وتنظيف الوحدة الخارجية. كما أن استخدام الستائر أو الظلال لتقليل دخول أشعة الشمس المباشرة إلى المنزل، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة في تقليل الحمل على نظام التكييف.

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