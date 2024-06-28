OpenAI تطلق تطبيق ChatGPT لجميع مستخدمي macOS

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة OpenAI مؤخرًا عن إتاحة تطبيق ChatGPT لجميع مستخدمي macOS.





وبعد أن كانت هذه الميزة مقتصرة سابقًا على مشتركي خدمة GPT Plus، يمكن الآن لجميع مستخدمي أجهزة ماك تنزيل التطبيق مجانًا من الموقع الرسمي لـ OpenAI.

ميزات جديدة للمستخدمين

في مقطع فيديو تم نشره على موقع إكس (تويتر سابقًا)، قالت OpenAI : "تطبيق ChatGPT لنظام التشغيل macOS متاح الآن للجميع. احصل على وصول أسرع إلى ChatGPT للدردشة حول البريد الإلكتروني ولقطات الشاشة وأي شيء على شاشتك باستخدام اختصار Option + Space".

التوافق والنظام

التطبيق الجديد متاح فقط للأجهزة التي تدعمها Apple Silicon ويعمل على نظام التشغيل macOS 14 أو الإصدارات الأحدث. يمكن للمستخدمين تشغيل ChatGPT عبر اختصار بسيط على لوحة المفاتيح "Option + Space"، مما يتيح فتح التطبيق من أي شاشة على جهاز ماك بسرعة.

وظائف متعددة للتطبيق

يوفر التطبيق الأصلي على نظام ماك للمستخدمين إمكانية التقاط لقطات شاشة لكامل الشاشة أو جزء منها وتحميلها مباشرة في التطبيق لطرح الأسئلة المتعلقة بها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحميل الملفات والصور، حيث يتمكن التطبيق من معالجة هذه الصور باستخدام تقنية رؤية الكمبيوتر والإجابة على أي استفسارات تتعلق بها.

مزايا إضافية

وفقًا لموقع Gadgets 360، يوفر تطبيق ChatGPT العديد من الميزات المفيدة مثل الدردشة حول البريد الإلكتروني وتحليل لقطات الشاشة بسرعة.

هذه الوظائف تجعل التطبيق أداة قوية للمستخدمين الذين يبحثون عن تحسين تفاعلهم مع أجهزة ماك عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تجربة تفاعلية مع ChatGPT على macOS

وفقًا لموقع 9To5Mac، يوفر تطبيق "ChatGPT" لنظام التشغيل macOS وسيلة سهلة للمستخدمين للتفاعل مع برنامج الدردشة الآلي المتقدم.

يتميز التطبيق بواجهة مستخدم مبسطة تسمح بالتفاعل السريع والمباشر مع ChatGPT، مما يعزز من تجربة المستخدم.

ميزة الوضع الصوتي

للحصول على تجربة تفاعلية بدون استخدام اليدين، يقدم التطبيق ميزة الوضع الصوتي التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع "ChatGPT" باستخدام صوتهم. هذه الميزة تجعل من السهل الاستفسار والحصول على ردود سريعة دون الحاجة إلى الكتابة.

تحسينات مستقبلية ودمج مع Apple

من المقرر أن تطلق "أوبن إيه أي" نسخة مطورة من وضع ChatGPT Voice Mode مع إمكانات GPT-4o خلال الأسابيع المقبلة، مما سيزيد من قدرات التطبيق ويعزز تجربة المستخدم بشكل أكبر.

وأعلنت شركة Apple خلال مؤتمر WWDC 2024 أن الوصول إلى "ChatGPT" سيتم دمجه في أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia.

هذا التكامل سيسمح للمستخدمين بالوصول إلى معلومات "ChatGPT" بسهولة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة.

أدوات الكتابة الذكية

إضافة إلى ذلك، سيكون "Apple GPT" متاحًا كجزء من أدوات الكتابة على مستوى نظام Apple.

ستساعد هذه الأدوات المستخدمين على إنشاء محتوى لأي شيء يكتبون عنه، مما يعزز من إنتاجيتهم وإبداعهم.

إطلاق مرتقب على نظام ويندوز

أكدت "أوبن إيه أي" أن تطبيق "ChatGPT" سيصل إلى نظام التشغيل Windows في وقت لاحق من هذا العام.

وأشارت الشركة إلى أنها كانت تخطط لبدء الطرح بشكل ألفا لمجموعة صغيرة من مستخدمي "ChatGPT Plus" في أواخر يونيو، ولكنها تحتاج إلى شهر إضافي لضمان الوصول إلى معايير الجودة المطلوبة للإطلاق.

تحسين الوصول إلى المعرفة

بفضل هذه التحسينات والدمج مع أنظمة Apple، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى معرفة "ChatGPT" بسهولة أكبر، مما يعزز من تجربتهم اليومية ويجعل التكنولوجيا أكثر تكاملًا في حياتهم.