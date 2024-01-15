نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الطائرة الشاطئية للموسم الـ 14 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الطائرة الشاطئية للموسم الـ 14 باستضافة جامعة جازان وتستمر حتى السبت المقبل الموافق 20 يناير الجاري.

وأوضح مدير البطولة محمد الأسمري أن 109 طلاب يمثلون 24 جامعة سيشاركون في البطولة ويقودها فنيًا 26 حكمًا، وتقام منافساتها في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وسيقام غدًا في جامعة جازان الاجتماع الفني الذي سيتم خلاله اعتماد أهلية المشاركة للجامعات واللاعبين، وقوائم المشاركين وتحديد مباريات الأدوار التمهيدية والإقصائية وصولًا للنهائي، وتوضيح قوانين البطولة بشكل عام، وذلك بحضور منسوبي المنتخبات المشاركة.

وأكد الأسمري جاهزية جميع اللجان للخروج ببطولة مميزة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، مشيدًا في هذا الصدد بتعاون جميع الجامعات والقائمين على فرقها لإنجاح البطولة وتحقيق مستوى مميز من التنافس القوي بين الفرق.