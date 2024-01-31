نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة التعليم والتدريب التقني بمنطقة الباحة يعلقان الدراسة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية في جميع المدارس والمكاتب التابعة لها ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق غدا الأربعاء.

وأوضحت الإدارة، أن استمرار تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.

وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة غدا، في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهليه الفترة الصباحية والمسائية.

وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصًا على سلامة الجميع