انت الأن تتابع خبر شركات تأمين السيارات في السعودية 1445 ما بين الأفضل والأرخص والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعدّ تأمين السيارات من أهم الأمور التي يجب على كل مالك سيارة في المملكة العربية السعودية أن يهتم بها، وذلك لحماية نفسه من أي مخاطر أو حوادث قد تحدث، وتتنوع شركات تأمين السيارات في السعودية، مما يجعل من الصعب على البعض اختيار الشركة المناسبة، في هذا المقال، سنقدم لكم معلومات عن أفضل وأرخص شركات تأمين السيارات في السعودية لعام 1445.
أفضل شركات تأمين السيارات في السعودية
بناءً على تقييمات العملاء على جوجل وتقارير الجهات المختصة، فإن أفضل شركات تأمين السيارات في السعودية هي:
- شركة سلامة للتأمين.
- شركة التعاونية للتأمين.
- شركة ولاء لتأمين المركبات.
- شركة بروج للتأمين.
- شركة ميدغلف للتأمين.
أرخص شركات تأمين المركبات في السعودية
إليك بعض أرخص شركات تأمين السيارات في السعودية:
- شركة التعاونية للتأمين
- شركة ميدغلف للتأمين
- شركة الدرع العربي.
- شركة الراجحي للتأمين.
- شركة وفاء للتأمين.
- شركة أسيج للتأمين.
أسعار تأمين المركبات في السعودية
- تختلف أسعار تأمين السيارات من شركة إلى أخرى، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نوع التأمين، وقيمة السيارة، وتاريخ السائق، وفيما يلي عروض أسعار بعض شركات تأمين السيارات في السعودية:
أسماء شركات تأمين السيارات في السعودية
- وفيما يلي قائمة بأهم أسماء وعناوين شركات التأمين على السيارات في المملكة:
اسم شركة التأمين العنوان الهاتف
- الشركة التعاونية للتأمين طريق الثمامة ( التخصصي)- حي الربيع- الرياض
- ص.ب. 86959 الرياض 11632
- 0114000844 8001249990
- شركة ميدغلف للتأمين الرياض – حي المربع –فوتورو تاور–شارع الملك سعود بن عبدالعزيز
- صندوق البريد 2302
- الرياض 11451
- 0114055550
- 0114759922 114055550
- شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، الرياض
- صندوق البريد 997633
- الرمز البريدي 11625
- 0114168222
- 0112791777 8001280088
- شركة سايكو للتأمين التعاوني مركز البلاتينيوم ، شارع صلاح الدين، الرياض
- صندوق البريد 58073 الرياض 11594
- 0118749666
- 0114751197 8001242002
- شركة الأهلي للتكافل جدة – طريق الأمير سلطان – حي الخالدية – مبنى الخالدية للأعمال
- صندوق البريد 48510
- الرمز البريدي جدة – 21582
- 0126901199
- 0126901377 920011282
- شركة ساب للتكافل الرياض- حي الملز شارع الستين
- 9086 صندوق البريد
- 11413 الرمز البريدي
- 0112991666
- 0112764463 8001260006
- شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني العليا – شارع العليا العام – عمارة السيركون رقم 15.
- صندوق البريد 11565
- الرمز البريدي 61352
- 0114645943
- 0114631294 8001247247
- شركة سلامة للتأمين التعاوني مركز بن حمران الطابق الثاني شارع التحلية – مكتب رقم (207)، (210) – جدة
- ص. ب. 122392 جدة 21332 المملكة العربية السعودية
- 0126647877
- 0126647387 920023355
- شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني الدمام شارع الظهران تقاطع شارع الأمير محمد
- صندوق البريد 5719
- الرمز البريدي 31432
- 0138333544
- 0138333517 8004374444
- شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني طريق خريص، الملز، الرياض
- صندوق البريد 3540
- الرمز البريدي 11481
- 0118749700
- 0114789799 118749700
- شركة سـند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني الدور الثالث في مركز دارين على شارع الأحساء
- صندوق البريد 27477
- الرياض 11417
- 0112927111
- 0112927888 920000876
- شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني الخبر – الراكة – طريق الدمام الخبر السريع
- صندوق البريد 1022
- الرمز البريدي 31952
- 0138572222
- 0138580056 920006262
- شركة الصقر للتأمين التعاوني طريق الدوحة بناية السويكيت الخبر
- صندوق البريد 3501
- الرمز البريدي 31952
- 0138595363
- 0138302296 920001043
معايير اختيار شركة تأمين السيارات
عند اختيار شركة تأمين السيارات، يجب مراعاة المعايير التالية:
- المزايا والفوائد التي تقدمها الشركة.
- أسعار التأمين.
- خدمات العملاء.
- شبكة فروع الشركة.
- سمعة الشركة.
كيفية الحصول على تأمين سيارة في السعودية
يمكن الحصول على تأمين سيارة في السعودية من خلال زيارة أحد فروع شركة التأمين أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ويتطلب الحصول على تأمين سيارة تقديم المستندات التالية:
- رخصة قيادة سارية المفعول.
- استمارة تسجيل السيارة.
- صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.