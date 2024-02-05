انت الأن تتابع خبر شركات تأمين السيارات في السعودية 1445 ما بين الأفضل والأرخص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعدّ تأمين السيارات من أهم الأمور التي يجب على كل مالك سيارة في المملكة العربية السعودية أن يهتم بها، وذلك لحماية نفسه من أي مخاطر أو حوادث قد تحدث، وتتنوع شركات تأمين السيارات في السعودية، مما يجعل من الصعب على البعض اختيار الشركة المناسبة، في هذا المقال، سنقدم لكم معلومات عن أفضل وأرخص شركات تأمين السيارات في السعودية لعام 1445.

أفضل شركات تأمين السيارات في السعودية

بناءً على تقييمات العملاء على جوجل وتقارير الجهات المختصة، فإن أفضل شركات تأمين السيارات في السعودية هي:

شركة سلامة للتأمين.

شركة التعاونية للتأمين.

شركة ولاء لتأمين المركبات.

شركة بروج للتأمين.

شركة ميدغلف للتأمين.

أرخص شركات تأمين المركبات في السعودية

إليك بعض أرخص شركات تأمين السيارات في السعودية:

شركة التعاونية للتأمين

شركة ميدغلف للتأمين

شركة الدرع العربي.

شركة الراجحي للتأمين.

شركة وفاء للتأمين.

شركة أسيج للتأمين.

أسعار تأمين المركبات في السعودية

تختلف أسعار تأمين السيارات من شركة إلى أخرى، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نوع التأمين، وقيمة السيارة، وتاريخ السائق، وفيما يلي عروض أسعار بعض شركات تأمين السيارات في السعودية:

أسماء شركات تأمين السيارات في السعودية

وفيما يلي قائمة بأهم أسماء وعناوين شركات التأمين على السيارات في المملكة:

اسم شركة التأمين العنوان الهاتف

الشركة التعاونية للتأمين طريق الثمامة ( التخصصي)- حي الربيع- الرياض

ص.ب. 86959 الرياض 11632

0114000844 8001249990

شركة ميدغلف للتأمين الرياض – حي المربع –فوتورو تاور–شارع الملك سعود بن عبدالعزيز

صندوق البريد 2302

الرياض 11451

0114055550

0114759922 114055550

شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، الرياض

صندوق البريد 997633

الرمز البريدي 11625

0114168222

0112791777 8001280088

شركة سايكو للتأمين التعاوني مركز البلاتينيوم ، شارع صلاح الدين، الرياض

صندوق البريد 58073 الرياض 11594

0118749666

0114751197 8001242002

شركة الأهلي للتكافل جدة – طريق الأمير سلطان – حي الخالدية – مبنى الخالدية للأعمال

صندوق البريد 48510

الرمز البريدي جدة – 21582

0126901199

0126901377 920011282

شركة ساب للتكافل الرياض- حي الملز شارع الستين

9086 صندوق البريد

11413 الرمز البريدي

0112991666

0112764463 8001260006

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني العليا – شارع العليا العام – عمارة السيركون رقم 15.

صندوق البريد 11565

الرمز البريدي 61352

0114645943

0114631294 8001247247

شركة سلامة للتأمين التعاوني مركز بن حمران الطابق الثاني شارع التحلية – مكتب رقم (207)، (210) – جدة

ص. ب. 122392 جدة 21332 المملكة العربية السعودية

0126647877

0126647387 920023355

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني الدمام شارع الظهران تقاطع شارع الأمير محمد

صندوق البريد 5719

الرمز البريدي 31432

0138333544

0138333517 8004374444

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني طريق خريص، الملز، الرياض

صندوق البريد 3540

الرمز البريدي 11481

0118749700

0114789799 118749700

شركة سـند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني الدور الثالث في مركز دارين على شارع الأحساء

صندوق البريد 27477

الرياض 11417

0112927111

0112927888 920000876

شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني الخبر – الراكة – طريق الدمام الخبر السريع

صندوق البريد 1022

الرمز البريدي 31952

0138572222

0138580056 920006262

شركة الصقر للتأمين التعاوني طريق الدوحة بناية السويكيت الخبر

صندوق البريد 3501

الرمز البريدي 31952

0138595363

0138302296 920001043

معايير اختيار شركة تأمين السيارات

عند اختيار شركة تأمين السيارات، يجب مراعاة المعايير التالية:

المزايا والفوائد التي تقدمها الشركة.

أسعار التأمين.

خدمات العملاء.

شبكة فروع الشركة.

سمعة الشركة.

كيفية الحصول على تأمين سيارة في السعودية

يمكن الحصول على تأمين سيارة في السعودية من خلال زيارة أحد فروع شركة التأمين أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ويتطلب الحصول على تأمين سيارة تقديم المستندات التالية: