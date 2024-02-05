كم الحد المانع لحساب المواطن وطريقة استخدام الحاسبة التقديرية

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رياض - احمد صلاح - بناءً على الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال برنامج حساب المواطن يريد البعض معرفة كم الحد المانع لحساب المواطن وطريقة استخدام الحاسبة، حيث إن حساب المواطن هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية لمساعدة بعض الفئات المستحقة للدعم وهم أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذي لا تكفي رواتبهم الشهرية لسد احتياجاتهم الأساسية وذلك بشروط معينة يجب أن تتوافر فيهم، والحد المانع لحساب المواطن هو عبارة عن مبلغ معين إذا وصل دخل الفرد الشهري له أصبح غير مستحق للدعم ويرتبط ذلك بعدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل الشهري.

كم الحد المانع لحساب المواطن

أكد البرنامج على أن الحد المانع لحساب المواطن بحد أقصى لا يتجاوز العشرين ألف ريال سعودي، حتى بعد إعلان تمديد الدعم لنهاية 2024 ظل الحد المانع كما هو ويعتمد الحد المانع على عدد أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهر الأساسي والإضافي وغيرها.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية

ويتم استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن كالتالي:

فتح الرابط الخاص بحساب المواطن.

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

النقر فوق زر الحاسبة التقديرية.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة كالبيانات الشخصية ودخل الفرد بالتفصيل وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

الضغط فوق أيقونة حفظ.

انتظر حتى يتم ظهور نتيجة الحاسة التقديرية.

الفئات المستحقة لدعم برنامج حساب المواطن

وقد حدد المسؤولون عن برنامج حساب المواطن بعض الفئات التي تستحق دعم البرنامج وأهمها كالتالي:

أصحاب الدخل المحدود.

الأفراد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي.

السيدات المطلقات والأرامل ومن هجرهن أزواجهن منذ فترة طويلة.

الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى بأمراض مزمنة.

أصاب متلازمة داون والمرضى النفسيين والعقليين.

السيدات اللواتي تعولن أبناء من جنسية سعودية سواء كانت الأم سعودية الجنسية أم لا.

موعد صرف دعم حساب المواطن