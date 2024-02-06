كيفية الاستعلام عن مستحقات تأمينية

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رياض - احمد صلاح - يُعد الاستعلام عن المستحقات التأمينية في السعودية أمرًا هامًا للعديد من الأشخاص، سواء كانوا موظفين حاليين أو سابقين أو مستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، وفي هذه المقالة سنشرح لكم كيفية الاستعلام عن مستحقاتكم التأمينية عبر مختلف الطرق المتاحة:

1. من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية، اختيار “الاستعلامات الإلكترونية”.

اختيار “الاستعلام عن مستحقات تأمينية”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم التأمين الاجتماعي.

الضغط على “عرض” لعرض تفاصيل المستحقات التأمينية.

2. من خلال تطبيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من متجر التطبيقات.

سوف تتبع نفس الخطوات السابقة.

3. من خلال مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19910 من داخل المملكة العربية السعودية أو +966 11 440 9000 من خارج المملكة.

اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية.

اختيار الخدمة “الاستعلام عن مستحقات تأمينية”.

اتباع التعليمات التي يمليها موظف خدمة العملاء.

4. من خلال زيارة أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

التوجه إلى أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

تقديم طلب الاستعلام عن مستحقات تأمينية إلى موظف الاستقبال.

سيتولى موظف الاستقبال مساعدتك في الحصول على تفاصيل مستحقاتك التأمينية.

ملاحظات هامة: