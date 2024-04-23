نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ حملة لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة في اليمن، يستفيد منها 15،384 فردًا، إذ وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تطعيم الأطفال دون سن 18 عامًا، وتنفيذ حملات للتوعية والتثقيف الصحي ضد مرض الحصبة، وحصر أعداد النساء الحوامل ومتابعتهن؛ لتوفير بيانات موثوقة تُمكن من التخطيط الجيد للخدمات الصحية وتعزيز التحصين المبكر للأطفال من خلال 8 مراكز ثابتة و7 فرق متحركة في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بمحافظة حجة، ومديرية رازح بمحافظة صعدة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في اليمن، وتعزيز قدراته لخدمة المرضى والمصابين.