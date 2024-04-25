نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأرصاد السعودية: استمرار سقوط الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض المركز الوطني السعودي للأرصاد حالة الطقس والمناخ لليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل. من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، مصحوبة بموجات رياح قوية ومثيرة.

تُنتظر تغيرات كبيرة في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة في المناطق السعودية، ويُظهر الجدول التالي تلك التغيرات: