نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأرصاد السعودية: استمرار سقوط الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عرض المركز الوطني السعودي للأرصاد حالة الطقس والمناخ لليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل. من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، مصحوبة بموجات رياح قوية ومثيرة.
تُنتظر تغيرات كبيرة في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة في المناطق السعودية، ويُظهر الجدول التالي تلك التغيرات:
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة
|
الظاهرة الجوية
أمطار رعدية
غائم جزئي
صحو
غائم جزئي
صحو
أمطار غزيرة
غائم جزئي
صحو
غائم جزئي
أمطار غزيرة
صحو
غائم جزئي
غائم جزئى
أمطار رعدية
صحو
صحو
غائم جزئي
|مكة
|40
|29
|60
|المدينة المنورة
|37
|25
|25
|الرياض
|33
|21
|30
|جدة
|37
|27
|70
|الدمام
|35
|23
|60
|أبها
|25
|16
|85
|تبوك
|35
|19
|25
|بريدة
|34
|18
|35
|حائل
|32
|19
|35
|الباحة
|24
|16
|85
|عرعر
|32
|20
|30
|سكاكا
|34
|20
|85
|جازان
|37
|30
|80
|نجران
|34
|22
|40
|الخرج
|34
|20
|30
|المجمعة
|32
|19
|30
|وادي الدواسر
|37
|23
|30