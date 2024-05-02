"سدايا" تسهم في تصدر المملكة المؤشرات العالمية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن تصدر المملكة المؤشرات العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي وفقًا للتصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي، وحلت الثانية عالميًا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر جامعة ستانفورد الدولي للذكاء الاصطناعي 2023م، وحصلت منظومة "توكلنا" على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022 عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة كوفيد-19، في تأكيد دولي لريادة المملكة تقنيًا ورقميًا.

وجاء هذا التميز العالمي نظير ما تقوم به سدايا منذ إنشائها عام 2019م من جهود كبيرة في سبيل قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي للإسهام في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتكثيف الجهود الرامية لرفع مكانة المملكة في المؤشرات العالمية المعنية بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار ما تحظى به من دعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتميزت "سدايا" في أدائها المهني مما أهلها لنيل شهادات عالمية منها: 4 شهادات من منظمة ICMG الدولية الرائدة بالتميز في هيكلية البنية التقنية في العالم، وشهادة التميز في فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وحصول مركز المعلومات الوطني على شهادة الاعتماد الدولي لمراكز البيانات Tier III، فضلًا عن الحصول على شهادة مستوى النضج الخامس في مجال تطوير البرمجيات، وشهادة مستوى النضج الثالث في مجال تقديم الخدمات.

كما نالت مؤخرًا 3 شهادات آيزو للنظام الإداري المتكامل في كل من نظام إدارة الجودة ISO 9001، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، ونظام إدارة البيئة ISO 14001 ؛ نظير تبنيها أفضل المعايير والإجراءات والسياسات لرفع مستوى إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية بالهيئة، وشهادة (ISO22301) لإدارة استمرارية الأعمال.

ووسط هذا الأعمال المتميزة حصلت منصة إحسان التي تشرف سدايا على تشغيلها تقنيًا على جائزة الحكومة الرقمية لأفضل خدمة رقمية عن خدمة تيسرت، وتسجيلها بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية نتيجة تحقيقها أكبر تبرع يومي خلال 24 ساعة على مستوى العالم، كما أسهم التحول الرقمي للمدن الذكية في المملكة الذي تقوده الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في صعود خمس مدن سعودية بمراتب مؤشرIMD للمدن الذكية بالعالم لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وتتكامل هذه الجهود مع ما تقوم بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أدوار وطنية أخرى تصب في صالح دعم التحول الرقمي في المملكة عبر برامج رؤية السعودية 2030 التي ترتبط مستهدفاتها بالبيانات والذكاء الاصطناعي بشكل مباشر بنسبة 70 %، وذلك بما يُعزّز من مكانة البلاد لتصبح دولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ولتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة لتسهيل الإجراءات الخدمية على المواطنين والمقيمين.

وعملت "سدايا" على تحقيق مستهدفات برامج الرؤية، ومنها برنامج جودة الحياة عبر مبادرات ومشروعات عدة منها: (تطبيق توكلنا) الذي عزز من مفهوم جودة الحياة لأكثر من 30 مليون مستخدم في المملكة، من خلال أكثر من 240 خدمة رقمية استفاد منها الأفراد والجهات بطرق رقمية متقدمة سهلت الوصول إلى الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، كما أسهمت من خلال تطبيق النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) في إيجاد تجربة ميسرة وموثوقة للمستخدم من خلال دعم وصول الفرد إلى خدمات الجهات الحكومية بطريقة منظمة وميسرة.

وفي الجانب الإنساني هيأت "سدايا" للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" أعلى مستويات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل تسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم لمستحقيها في أسرع وقت، لينعكس أثر هذا الجهد بفضل الله تعالى ويصل إجمالي تبرعات المنصة حتى هذا اليوم إلى أكثر من 6 مليارات ريال استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة.

وقدمت سدايا من خلال المنصة الوطنية للمدن الذكية تحليلات متقدمة من خلال نماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية بحلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومراكز عمليات المدن الذكية، وخدمة التصديق الرقمي ومن خدماتها الختم الرقمي، ومنصة نبأ، ومنصة إيفاء، ومنصة شموس، فضلًا عن تقديم مشروع صوتك وهو نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحويل الكلام إلى نصوص عبر خاصية التعرّف على الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية، ويمكن استخدامه في أتمتة تدوين الاجتماعات وتطوير بوتات للمحادثة وبناء أنظمة صوتية تفاعلية.

وفيما يخص برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج الرؤية، قدمت "سدايا" خدمات تقنية عالية المستوى للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن ومنها إنشاء منصة "سواهر"، ومنصة "بصير" التي تم تطويرهما لتمكين تنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع، وشملت الجهود بناء خدمات تقنية متكاملة لدعم مبادرة طريق مكة، وصالات استقبال الحجاج عبر 15 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا بالمملكة وفي مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها والمشاعر المقدسة.

وأعدت سدايا البنية الرقمية لنظام المسافرين الذي يعد أحد الأنظمة التقنية المتطورة عالية الدقة التي وفرتها في جميع المنافذ الجوية والبرية؛ به