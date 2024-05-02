انت الأن تتابع خبر الأرصاد تحذر 8 مناطق في السعودية.. أمطار وسيول وصواعق حتى هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب الساعات المسائية، تتجه الأنظار نحو السماء التي تحمل في طياتها أخبارًا غير مبشرة، والمركز الوطني للأرصاد يصدر إنذارًا للمواطنين في مناطق متفرقة من المملكة، محذرًا من أمطار غزيرة قد تحمل معها مخاطر السيول والعواصف الرعدية، مع رياح تعكر صفو الأجواء بالأتربة والغبار.

تنبيه من المركز الوطني

أطلق المركز الوطني للأرصاد في المملكة تنبيه اليوم الخميس بشأن توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تصاحبها رياح قوية تثير الأتربة والغبار في عدة مناطق بالمملكة، حيث شهدت المملكة الأيام السابقة تقلبات جوية شديدة أدت إلى العديد من المشاكل منها، فيضان سد فاطمة في مكة، وجريان الكثير من السيول في قلب المحافظات، وغرق عدة مركبات في وسط السيول.

المناطق المتأثرة:

جازان: تشمل الدرب وفرسان وبيش.

عسير: تشمل البراك والفحمة.

المدينة المنورة: تشمل العهد ووادي الفرع.

مكة المكرمة: تشمل بحرة ورابغ وجدة والشعيبة.

نجران: تشمل شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة.

المنطقة الشرقية: تشمل الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق.

الرياض: تشمل الدرعية والعاصمة وحريملاء ومرات وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

القصيم: تشمل الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

مدة التنبيه: الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح القوية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

تحذيرات الدفاع المدني

الدفاع المدني يحث الجميع على اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، مع توقعات برياح تحمل الغبار في بعض المناطق، ويُشدد على الحذر خاصةً في المناطق المكشوفة وعلى الطرق السريعة.

متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض في السعودية؟

تختلف درجات الحرارة من بلد لأخر في المملكة وحسب اختلاف حالة الطقس، حيث إن درجات الحرارة العظمى تتراوح في فصل الشتاء من شهر ديسمبر إلى شهر فبراير ما بين 20 درجة إلى 30 درجة مئوية.

هل تغير المناخ في السعودية؟

نعم يتغير المناخ في المملكة، ومن المؤكد أن تغير المناخ له آثار سلبية مدمرة كما هو حاصل في هذه الأيام.

كم عدد اشهر الشتاء في السعودية؟