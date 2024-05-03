نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجولة الـ 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.. 8 انتصارات وتعادلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي استمرت أربعة أيام، أقيمت خلالها 9 مواجهات، وسجلت فيها 8 انتصارات، وحضر التعادل في مواجهتين.

ففي اليوم الأول كسب فريق العربي ضيفه أحد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة جرت على ملعب إدارة التعليم بعنيزة وسجل أهداف أصحاب الأرض دييغو ميراندا ولويز مورالها وروميل كيوتو، فيما سجل هدفي أحد كمال محمد ومناف أبو يابس.

وفي المواجهة الثانية انتصر العين على مستضيفه الفيصلي بهدفين نظيفين سجلهما كل من انتوني اوكبوتو وعثمان مالوم، وفي الختام تعادل هجر وضيفه العدالة في ديربي الأحساء، بمباراة جرت على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بهدف لكل منهما، سجل لهجر طلال مجرشي، فيما أحرز التعادل للعدالة موسى دومبيا.

وفي اليوم التالي الثلاثاء كسب القادسية ضيفه القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل للقادسية مباي دياني "هاتريك" إليوت سيموس، وفي الرس على ملعب نادي الحزم انتصر الخلود على ضيفه الترجي بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها ارثر ريزيندي وماريانو فاسكيز وسلطان الشهري ورياض البراهيم فيما سجل للترجي ليروي مايكلس، وفي الختام كسب البكيرية ضيفه الجبلين بهدف وحيد سجله لوفانور هنريكي.

وخلال مباريات الأربعاء لحساب الجولة ذاتها كسب النجمة مستضيفه الباطن بهدف وحيد سجله الان ليما، كما انتصر الجندل على العروبة في ديربي الجوف بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجلها سينين سيباي وكريستيان مارتنيز وصبري الزايدي.

واختتمت مواجهات الجولة الثلاثين بلقاء أخير الخميس، بالتعادل بين فريقي جدة ومستضيفه الصفا بهدفين لكل منهما هدف سجل لجدة فهد الصحفي ورضا بن سايح، فيما أحرز للصفا محمد السهلاوي وكاكا مينديز