نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتكاب 4 مخالفات سبب استبعادك من التخفيض في المرور السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين بتجنب بعض المخالفات التي قد تؤدي إلى استبعادهم من قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، والذي ينطبق على المخالفات المتراكمة قبل 18 أبريل 2024.

تخفيض المخالفات المرورية

وأضاف المرور أن المستفيدين من قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية، هم جميع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، وكذلك زوار ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وللاستفادة من قرار تخقيض سداد المخالفات المرورية يجب الإبتعاد عن بعض المخالفات، مثل التفحيط، وزيادة السرعة أكثر من 50 كم على الطرق المحدد سرعتها بـ120 كم.

إن تجاوز السرعة بـ30 كم على الطرق المحدد سرعتها بـ140 كم، وعدم الابتعاد عن القيادة تحت تأثير أي مخدرات أو عقاقير ممنوعة، لن تدرجك في قرار التخفيضات.



