نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعيد بن رحمة على أعتاب الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض التقارير الصحفية بانجلترا صباح اليوم الإثنين، عن اهتمام أحد أندية الدوري السعودي بضم اللاعب الجزائر سعيد بن رحمة من وست هام يونايتد في الميركاتو الشتوي القادم.

سعيد بن رحمة على أعتاب دوري روشن السعودي

ووفقًا لما نشره موقع "football insider247"، فإن وست هام يفكر في التخلي عن لاعب الفريق بعد طلب أحد أندية الدوري السعودي.

ويرغب النادي في الاستفادة من اللاعب من الناحية المادية، ولن يسمح المطارق في التخلي عن اللاعب إلا بعد التوصل إلى مبلغ مالي يليق بحجم الصفقة.

وشارك بن رحمة أساسيا هذا الموسم مع الفريق اللندني في 4 مباريات فقط من أصل 13 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي.

وكان بن رحمة قد انتقل إلى وست هام في يناير 2021، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وتمكن الجناح الذي يرتبط بعقد حتى يونيو/ حزيران 2026، من تسجيل 24 هدفًا وتقديم 19 تمريرة حاسمة في إجمالي 149 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

وكان قد انتقل صاحب ال28 عام إلى صفوف وست هام في عام 2021 قادمًا من برينتفورد مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

