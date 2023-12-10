كواليس جوائز الأفضل أفريقيًا.. مفاجأة للأهلي في جائزتين

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد سعيد، كواليس حفل جوائز الأفضل في القارة الافريقية، والذي يقام غدا في مدينة مراكش المغربية.

وقال محمد سعيد "الأهلي ينافس على 3 جوائز، فهو ينافس على جائزة أفضل نادي، افضل لاعب في الاندية الافريقية، افضل حارس مرمى".

وتابع: "إلا أن جائزة أفضل حارس مرمى، تتجه إلى الحارس المغربي ياسين بونو، بعد خروجه من جائزة افضل".

واستكمل: "أما جائزة افضل لاعب بيرسي تاو، اكتسح التصويت بنسبة تقارب 75‎%‎ ليقترب من الحصول الجائزة".

واختتم: " ويقترب النادي الأهلي من الفوز بجائزة أفضل نادي في القارة الافريقية".

الأهلي نجم القارة الافريقية

وبات الاهلي نجم القارة الافريقية، بعد ما حققه الموسم الماضي، بفوز مثير باللقب الحادي عشر في دوري ابطال افريقيا.

ومن جانب اخر يستعد الأهلي للمغادرة غدا، إلى السعودية من أجل خوض منافسات مونديال الاندية 2023 والذي يقام في السعودية.

وتنطلق المنافسة من الثاني عشر من الشهر الجاري حتى الثاني والعشرون.

ويبدأ الاهلي منافساته في البطولة بداية الثامن عشر من الشهر نفسه، في انتظار الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي أمام اوكلاند سيتي.

