نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة والمواجهات المحتملة؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم انطلاق قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي من المتوقع أن تشهد مواجهات من العيار الثقيل بين كبار القارة الأوروبية.

موعد قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا، ظهر، غدًا، الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ – كوبنهاجن

المجموعة الثانية: آرسنال – إيندهوفن

المجموعة الثالثة: ريال مدريد – نابولي

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد – إنتر ميلان

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد- لاتسيو

المجموعة السادسة: بورسيا دورتموند – باريس سان جيرمان

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي – لايبزيج

المجموعة الثامنة: برشلونة - بورتو

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024

ستنقل مراسم قرعة دور الستة عشر بدوري الأبطال، على قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وستذاع أيضًا على جميع المنصات الرسمية لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

مواجهات نارية تلوح في الأفق

ومن المباريات الكبرى، والتي من المحتمل أن تسفر عنها القرعة، مواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، وريال مدريد وإنتر ميلان، مانشستر سيتي ونابولي.