نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الزمالك يبرم عقود إحترافية لـ 11 لاعبًا من قطاعات الناشئين بالنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بإبرام عقود إحترافية لـ 11 لاعبًا من مختلف الأعمار السنية لفرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي.



يأتي ذلك ضمن سياسة مجلس إدارة القلعة البيضاء بالحفاظ على العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي.



وتم إبرام عقود لكل من:

- محمود أشرف فاروق "حارس مرمى" مواليد 2004.

- حسام عاشور التقي "جناح هجومي"، وأحمد حسن "جناح هجومي"، وهشام إيباء "وسط ملعب"، وخالد السيد "مدافع" مواليد 2007.

- محمد فرج "ظهير أيمن"، ومحمد أحمد حمد "جناح هجومي"، ومحمد إيهاب "حارس مرمى" وعمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008.

- أحمد إبراهيم "رأس حربة"، ومحمد أسامة "وسط ملعب" مواليد 2009.



يذكر أن نادي الزمالك سبق وقام بإبرام عقود احترافية لـ 18 لاعبًا من مواليد 2005 و2006.