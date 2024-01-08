نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان يقود مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة توقيع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للفريق الأبيض للانضمام للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر، أن عبدالله السعيد قام بالتوقيع للزمالك، أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي كل مرة تتوقف المفاوضات لعدم موافقة مسؤولي بيراميدز في السماح للاعب بالرحيل.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت حديث وكلاء اللاعبين "ميدو حزين وسيد مرعي" مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة من أجل الحصول على خدمات عبدالله السعيد خلال الميركاتو الجاري.



وأضاف المصدر أن مجلس الزمالك منقسم بعض الشيء بشأن صفقة عبدالله السعيد، إذ يرفض بعض الأعضاء ضم اللاعب بسبب عاملي السن وراتبه السنوي المرتفع علاوة على عدم قيده في القائمة الإفريقية، بينما يرحب البعض الآخر بالصفقة نظرا لقيمة عبد الله السعيد الفنية التي ستساعد الأبيض في حسم العديد من المباريات.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين الزمالك وعبد الله السعيد ستشهد تطورات خلال الساعات القادمة، وتحديدا بعد حل أزمة القيد المنتظر ليها منتصف الشهر الجاري