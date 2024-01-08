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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للبلاستيك وبنها وطوخ في افتتاح الدور الثاني بالقسم الثالث

تنطلق اليوم الاثنين في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 7 مباريات.

1- البلاستيك مع القناطر

على ملعب نادي البلاستيك يلتقي فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 33 نقطة مع فريق القناطر الخيريه صاحب المركز الثامن بقيادة اسماعيل ضمضم برصيد 17 نقطة



وحقق فريق البلاستيك الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

2- بهتيم مع بنها

على ملعب نادي بهتيم يصطدم فريق بهتيم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر عمر برصيد 19 نقطة بفريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 30 نقطة.



وشهد الدور الأول فوز فريق بنها بهدفين دون رد.

3- شباب طوخ مع المرج

على ملعب نادي طوخ يلعب فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة محمد خطاب برصيد 26 نقطة مع فريق المرح صاحب المركز السابع بقيادة محمد شعرواى برصيد 18 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- اسكو مع الطيران

يواجه فريق اسكو التاسع بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 17 نقطة نظيره الطيران الرابع بقيادة عمرو ابو الحسن برصيد 21 نقطة.



وحقق الطيران الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

5-شباب قليوب مع شباب ابو السعود

على ملعب نادي شباب قليوب يستضيف شباب قليوب الخامس بقيادة احمد عبد النبي برصيد 19 نقطة نظيره مركز شباب ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر على برصيد 3 نقاط.

وحقق فريق شباب قليوب الفوز بهدف دون رد في اللقاء الأول.

6- الماظه مع شباب بطا

على ملعب نادي الماظه يحل فريق شباب بطا الذي يحتل المركز الثاني عشر بقيادة احمد عبد الرؤوف برصيد 10 نقاط ضيفًا على فريق الماظة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد فتحي برصيد 8 نقاط.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

7- هليوبوليس مع المطرية

يخوض فريق هليوبوليس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة وليد جابر لقاء صعب مع فريق المطرية صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة

1- البلاستيك 33 نقطة

2- بنها 30 نقطة

3-طوخ26 نقطة

4- الطيران21نقطة

5- شباب قليوب 19 نقطة

6-بهتيم19نقطة

7 -المرج18نقطة

8- القناطر الخيريه 17 نقطة

9- أسكو 17 نقطة

10- المطرية 13 نقطة

11- هليوبوليس 12 نقطة

12- شباب بطا 10 نقاط

13- الماظة8نقاط

14-ابوالسعود3 نقاط