نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصة تاريخ الكان.. الرحالة الفرنسي "كلود لوروا" الغائب الحاضر في أمم إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يعد الفرنسي كلود لوروا المدرب الأجنبي الأشهر في تاريخ إفريقيا، حيث صنع شهرته في القارة السمراء بعدما قضى أكثر من نصف مسيرته في تدريب منتخباتها، ويحظى "الرحالة الفرنسي" بمكانة خاصة في بطولة أمم إفريقيا حيث تعتبره الجماهير أحد العلامات البارزة في تاريخ البطولة القارية.

كلود لوروا صاحب الرقم القياسي لأكثر مدرب مشاركة في بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ، حيث شارك في 9 نسخ من البطولة القارية خلال مسيرته مع 6 منتخبات أفريقية مختلفة ليسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ "الكان".

انطلاقة قوية مع منتخب الكاميرون



بدأ المدرب الفرنسي مغامرته في القارة السمراء بتولي القيادة الفنية لمنتخب الكاميرون عام 1985، وقاده للحصول على وصافة أمم إفريقيا في مصر عام 1986، ثم ساعد أسود الكاميرون على حصد اللقب القاري عام 1988 وهو اللقب الوحيد له.



مشاركة مميزة مع منتخب السنغال



شارك كلود لوروا مرتين مع منتخب السنغال في بطولة أمم إفريقيا، الأولى كانت عام 1990 وقاد أسود التيرانجا لتحقيق المركز الثالث والحصول على برونزية البطولة.



بينما المشاركة الثانية للمدرب الفرنسي مع منتخب السنغال في بطولة أمم إفريقيا هم كانت عام 1992 وودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي.



الظهور الخامس في الكان



المشاركة الخامسة لـ كلود لوروا في بطولة أمم إفريقيا كانت مع منتخب الكونغو الديمقراطية عام 2006 في نسخة البطولة التي استضافتها مصر، ولكنه لم يحقق انجاز يذكر حيث ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي.



برونزية جديدة مع غانا



قاد كلود لوروا منتخب غانا في بطولة أمم إفريقيا عام 2008 وحقق نتائج رائعة وصعد بالفريق لنصف نهائي البطولة ولكنه خسر أمام منتخب الكاميرون، وخاض مباراة تحديد المركز الثالث وتغلب على كوت ديفوار وحصد برونزية البطولة مجددًا.



تجربة جديدة مع الكونغو الديمقراطية



عاد لوروا لقيادة منتخب الكونغو الديمقراطية للمرة الثانية في بطولة أمم إفريقيا عام 2013، ولم يستطيع تجاوز دور المجموعات بعد التعادل في 3 مباريات.



ثامن مشاركة في أمم إفريقيا



أما المشاركة الثامنة لـ كلود لوروا في بطولة أمم إفريقيا كانت مع منتخب الكونغو وودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.



الظهور الأخير في الكان



آخر مشاركة لـ كلود لوروا في بطولة أمم إفريقيا كانت مع منتخب توجو عام 2017 ووع منافسات البطولة من دور المجموعات، حيث تعادل في مباراة وخسر مباراتين.



** الرحالة الفرنسي سيكون الغائب الحاضر في نسخة بطولة أمم إفريقيا هذا لعام، حيث أنه لم يتولى تدريب أي منتخب في الوقت الحالي وتحديدًا منذ رحيله عن تدريب المنتخب التوجولي عقب فشله في التأهل للنسخة الماضية من الكان.