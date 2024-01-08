محمد الاستاذ لـ" دوت الخليج الرياضي": حظوظ المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية قائمة

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الاستاذ نجم الكرة المغربية السابق أن حظوظ المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية قائمة خاصة منتخب مصر المتوج بأكثر من اللقب في كأس الأمم الإفريقية.

حظوظ المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية قائمة

وأكد محمد الاستاذ في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي":"أتمني أن يظهر منتخب المغرب بنفس المستوي الذي ظهر عليه في كأس العالم قطر 2022".

وأكمل: "قائمة منتخب المغرب متوازنه وأظن أنها تجمع بين الخبرة والشباب".

وتابع؛"صعب التهكن بمن سيصل إلى المباراة النهائية لكن حلمي هو وصول المنتخب المغربي ضد أي منتخب عربي".

وأضاف: "الحصان الأسود صعب تحديد أي منتخب قبل بداية المسابقة".

واختتم: "أظن أن اللقب لن يخرج عن هذه المنتخبات المغرب ومصر والسنغال والجزائر وكوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والذي تنطلق يوم السبت القادم بمباراة الافتتاح منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.

