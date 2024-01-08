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أحمد جودة - القاهرة -

قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه أن سموحه كان له ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب فى مباراة بلديه المحله اليوم.

فرج عامر: هناك ضربة جزاء لسموحه لم تحتسب أمام البلديه

وأضاف رئيس سموحه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن هناك عرضية من طارق علاء لمست يد أحد بلديه المحله ولم يحتسبها الحكم.

وتساءل فرج عامر كيف لم يرى حكم الفار لمسه اليد على مدافع سموحه رغم وضوحها.

ونشر المهندس فرج عامر فيديو مدته 6 ثوانى للعبه التى طالب باحتسابها ضربة جزاء ضهرت خلالها الكرة وهى تلمس يد أحد مدافعى البلديه بوضوح فى الدقيقة 84 من المباراة.

واختتم عامر كلامه قائلًا أن مطالبته باحتساب ضربة جزاء لسموحه لا يمنعه من القول بأن سموحه كان خارج نطاق الخدمة وهو أمر لايقبله.

وخسر سموحه أمام بلديه المحله بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على ستاد غزل المحله فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الرابطة.

ويلتقى فريق سموحه مع فيوتشر فى الجولة الثانية يوم 16 يناير الحالى ومع الاتحاد السكندرى يوم 24 من نفس الشهر فى الجولة الثالثة.