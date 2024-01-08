نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يخلق مركز جديد لمحمد صلاح في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي سوق تنطلق الأسبوع المقبل.

فيتوريا يخلق مركز جديد لمحمد صلاح في أمم إفريقيا

وكان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي شارك في مباراة منتخب مصر أمس أمام تنزانيا بشكل طبيعي واستخدمه فيتوريا في مركز المهاجم الصريح.

وأكد روي فيتوريا في تصريحات صحفية له:" صلاح قد يلعب في هذا المركز في أمم إفريقيا وليس في الجناح الأيمن فقط".

وتابع:" أعتقد أن الجميع يؤدي على أعلى مستوى لأنهم يريدون الحصول على مكانهم في الفريق، لكن لا يمكنني سوى اختيار 11 لاعبًا في النهاية".

وأتم:" صلاح يلعب دورًا مركزيًا في الملعب؟ كان من الواضح يوم الأحد أنه قادر على لعب هذا الدور، وليس من الضروري أن يلعب على الجناح في جميع الأوقات".