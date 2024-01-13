نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو مسلم: الأهلي كان يفتقد كواليتي "وسام أبو علي".. ويجب رحيل أنتوني موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، صفقة الأهلي الجديدة، يمتلك إمكانات فنية مميزة تؤهلة للنجاح مع النادي الأهلي.

ماذا قال أحمد أبو مسلم عن صفقة الأهلي الجديدة؟

وقال أحمد أبو مسلم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أتمنى التوفيق لوسام أبو علي مع النادي الأهلي، ولازم يعرف أنه بيلعب في نادي القرن".

وأشار أحمد أبو مسلم: "الأهلي كان يفقتد لاعب بكواليتي وخامة وسام أبو علي، ورأيته يسجل الأهداف ببراعة وأداؤه أعجبني، وأتمنى أن يستمر في تقديم أداء مميز مع الفريق الأحمر".

وأضاف لاعب الأهلي السابق، قائلا: "وسام أبو علي أراه لاعبا متألقا للغاية ورأينا ذلك، ويسجل الأهداف بكل دقة وإتقان، وهو بالتأكيد اللاعب الذي يحتاجه النادي الأهلي في هذا الوقت".

واختتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلا: "من وجهة نظري، إن اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، يجب أن يرحل عن النادي الأهلي فهو لا يناسب الفريق الأحمر، لإمكانياته الضعيفة".