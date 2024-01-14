نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لاعب أعجبت به ولم تضمه لمنتخب مصر".. رد مثير من روي فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض أولى مبارياته في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024، عندما يصطدم بنظيره منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بالكان.

وتنطلق أحداث مواجهة مصر وموزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



- تصريح مثير من فيتوريا

وأكد فيتوريا في تصريحاته مع سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" لا أريد الإفصاح عن أي أسم حتى لا يؤثر ذلك بالسلب داخل نفسية بعض اللاعبين، ولكن أنا لدي اقتناع تام بأن جميع اللاعبين الذين انضموا منذ القائمة الأولية يستطيعون تقديم نفس مردود اللاعبين ال المستدعون في القائمة النهائية".

وتابع:" أعلم ولدي اقتناع كبير أن جميع اللاعبين الذين انضموا منذ القائمة الأولية يستطيعون تقديم نفس مردود اللاعبين المنضمين للقائمة النهائية".

وواصل:" بمجرد إعلان القائمة النهائية فلا بد من التركيز مع تلك الأسماء فقط، لخلق حالة من الترابط والجو الأسري داخل المعسكر، وهذا من أسمى الأسباب بالنسبة لنا".

