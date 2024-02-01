نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام علي معلول في مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق والذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وانضم معلول للتدريبات عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

