نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. إسلام صادق: عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد أبو مسلم: محمد صلاح قفل اللعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الخميس 01-2-2024.

كارثة تهدد الفريق.. نجم الأهلي ينتقد الخطيب ومجلسه

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لم يدرس الامور جيدًا منذ بداية الموسم، بشأن مركز حراسة المرمى، مشيرا إلى أنه لا بد من منح مصطفى شوبير الفرصة كاملة خلال الموسم الجاري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأمر يمثل كارثة كبيرة للغاية بعد التراجع عن ضم محمد أبوجبل، وكان يجب على إدارة النادي أن يكون لديها ثقة في باقي الحراس البدلاء".

وأضاف: "الزمالك قام بضم عناصر شابة جيدة، ولكن يجب ان يكون لديهم رؤية في توظيفهم، والأهم الصبر عليهم في الملعب".

وواصل: "الأهلي مستقر فنيًا وينافسه الموسم الحالي بيراميدز، لكن الزمالك لازال غير مستقر ويحتاج لمزيد من الوقت لمنافسة الفريقين".

وزاد: الإسماعيلي في حاجة لضم صفقات قوية، وايهاب جلال عليه عدم الاعتماد على طريقته المعتادة، وان يغلق دفاعاته ويلعب على الهجمات المرتدة، عليه اللعب وفقا للامكانيات المتاحة حاليا.

ليس في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي مرشح للعمل داخل المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة.

وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عاد للصورة من جديد للعمل داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة في مرحلة ما بعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة".

وتابع: ما علمته أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للمنتخب في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للجبلاية.

وفي سياق متصل، قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية خلال الايام الماضية: أي تكليف للعمل في أي منتخب حتى لو منتخب 15 سنة سأوافق، هذا تكليف، لكن أنا أميل للعمل على تغيير العقلية الرياضية، في فرق شاسع بين الإدارة والقيادة.

يذكر أن منتخب مصر قد ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 بخسارة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 1-1.

وكيل لاعبين: تأجيل مفاوضات تمديد عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بعد أمم إفريقيا"

كشف حسام حمدي وكيل محمد عبد المنعم حقيقة تلقي النادي الأهلي عرضًا من فريق قطر القطري لضم اللاعب بقيمة ٢ ونصف مليون دولار، قابلة للزيادة.

وأوضح حسام حمدي وكيله في مداخله مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: " أنهم ينتظرون رد مسؤولي النادي الأهلي خلال الأيام القادمة، خاصة وأن إغلاق القيد في قطر منتظر في الخامس من فبراير.

وأضاف: "محمد عبد المنعم يُعتبر من أفضل المدافعين في إفريقيا، ويبدي رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف، سواء في الخليج أو أوروبا.

وأكد الوكيل:"على وجود اهتمام من أندية أوروبية، لكن لم تصل أي عروض رسمية. ينتظرون رد النادي الأهلي لمعرفة طلباته المادية، ويتمنون التوصل لحل قريبًا.

وأشار: " أن هناك محادثات بين مسؤولي الأهلي واللاعب لتمديد عقده، ولكن تم تأجيلها حتى بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا، وحتى الآن لم يحدث أي تواصل جديد في هذا السياق.

حمد أبو مسلم: محمد صلاح حطم جميع الأرقام القياسية (قفل اللعبة)

كشف أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق عن الدور القديم الذي يقدمه محمد صلاح مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت قاسية في الحكم على الفرعون المصري.

وقال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع على فضائية المحور: "محمد صلاح حطم كل الأرقام القياسية، وقفل اللعبة ولاعب لن يتكرر في تاريخ مصر".

وتابع: "من العادي توجيه النقد لـ محمد صلاح داخل الملعب، ولكن هذا لا يقلل من انتمائه لبلده، فهو تاريخ كبير في الكرة المصرية".

وأكمل: "الجمهور كان قاسي على محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، وصلاح حطم كل الأرقام في جميع البطولات".

واختتم: "الجماهير المصرية تنتظر من صلاح المستوى الذي يقدمه مع ليفربول، ولكن طريقة اللعب تختلف في الدوري الإنجليزي عن منتخب مصر في بطولة كأس الأمم، والمستوى الفني للفراعنة لم يكن جيدًا ".