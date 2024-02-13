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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ما تردد عن وجود تنسيق بين إداراتي الأهلي والزمالك، عن مخاطبة اتحاد الكرة لتحصيل عائد أكبر من وراء إقامة نهائي كأس مصر بالسعودية وجوائزها.

أمير هشام: الأهلي والزمالك لم يطلبوا زيادة جوائز نهائي كأس مصر

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لم يحدث أي تواصل بين الناديين لمخاطبة اتحاد الكرة لزيادة عوائدهم المادية من نهائي كأس مصر".

وأضاف أمير هشام: "المباراة هي ملك للاتحاد المصري لكرة القدم، وما يتردد عن رغبة الناديين في الحصول على 75% من العائد غير صحيح، والجوائز هي كما تم إعلانها بجانب 2 مليون دولار لاتحاد الكرة".

