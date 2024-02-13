غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق الأهلي العديد من الغيابات البارزة قبل مواجهته المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. تأثرت صفوف الفريق الأحمر بعدد من الغيابات نتيجة الإصابات وعدم القيد الإفريقي.

غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

تشير التقارير إلى غياب عشرة لاعبين عن مواجهة شباب بلوزداد، حيث يعاني البعض من الإصابات بينما يعاني البعض الآخر من عدم القيد. اللاعبون المتضررين يتضمنون عمر كمال ومحمود الزنفلي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ووسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو.

بعض اللاعبين مثل وسام والشناوي ومتولي وعبد القادر وكوكا وعبد الفتاح وكريستو يعانون من الإصابات، بينما لم يتم قيدهم في القائمة الأفريقية. أما كمال والزنفلي فقد تم استبعادهما بسبب عدم القيد، فيما يعاني تاو من شكواه من الإجهاد بعد مشاركته في كأس أمم إفريقيا.

من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى الجزائر يوم الأربعاء، وسيتم تحديد اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم في الرحلة خلال الساعات القادمة. وقد تم تأجيل سفر الفريق لمدة 24 ساعة ومن المقرر أن تنطلق البعثة يوم الأربعاء بدلًا من الثلاثاء بناءً على رغبة الجهاز الفني.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل المباراة بـ48 ساعة للتكيف مع الظروف والاستعداد بشكل جيد. يسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة وضمان التأهل إلى دور الثمانية في البطولة.