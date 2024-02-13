الرياضة

ميدو يفجرها: الأهلي "كلمة السر" في استبعاد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن أسباب استعباد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر النهائية التي شاركت في بطولة كأس الأمم كوت ديفوار 2023.

ميدو: أحد أعضاء اتحاد الكرة نصح فيتوريا بعدم ضم السعيد

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "كان هناك تدخل في العمل الفني لروي فيتوريا واختياراته في قائمة منتخب مصر، بالإضافة إلى وجود نوع من الإجبار لاختيار بعض اللاعبين عن غيرهم".

وتابع: "كلام محمود فتح الله خلال الأيام الماضية مع إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورتس يظهر حقيقة كلامي".

وأكمل: "أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة أخبر فيتوريا بعدم ضم عبد الله السعيد وضم إمام عاشور بدلًا منه، حتى لا تتعرض لهجوم من جماهير الأهلي".

وأردف: هل الرعب من الأندية وصل لتدخل المسؤولين داخل اتحاد الكرة في اختسارات اللاعبين في قائمة المنتخب؟.. منظومة الكرة المصرية تدار بطريقة عبثية".

وأتم: "تعاقدنا مع مدير فني براتب 200 ألف يورو شهريًا ونتحكم في اختياراته الفنية، ولم أكن أتخيل أننا سنصل لتلك النقطة".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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