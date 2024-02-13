نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يفجرها: الأهلي "كلمة السر" في استبعاد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن أسباب استعباد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر النهائية التي شاركت في بطولة كأس الأمم كوت ديفوار 2023.

ميدو: أحد أعضاء اتحاد الكرة نصح فيتوريا بعدم ضم السعيد

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "كان هناك تدخل في العمل الفني لروي فيتوريا واختياراته في قائمة منتخب مصر، بالإضافة إلى وجود نوع من الإجبار لاختيار بعض اللاعبين عن غيرهم".

وتابع: "كلام محمود فتح الله خلال الأيام الماضية مع إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورتس يظهر حقيقة كلامي".

وأكمل: "أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة أخبر فيتوريا بعدم ضم عبد الله السعيد وضم إمام عاشور بدلًا منه، حتى لا تتعرض لهجوم من جماهير الأهلي".

وأردف: هل الرعب من الأندية وصل لتدخل المسؤولين داخل اتحاد الكرة في اختسارات اللاعبين في قائمة المنتخب؟.. منظومة الكرة المصرية تدار بطريقة عبثية".

وأتم: "تعاقدنا مع مدير فني براتب 200 ألف يورو شهريًا ونتحكم في اختياراته الفنية، ولم أكن أتخيل أننا سنصل لتلك النقطة".