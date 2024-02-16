نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار رحيله.. رسالة حاسمة من مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قراره النهائي بالرحيل عن صفوف فريقه الحالي في نهاية الموسم الجاري.

وقام كيليان مبابي بشكل رسمي، بإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق بعد نهاية مدة عقده الحالي في الصيف المقبل، كما أشار إليهم بعدم تقديم أي اقتراحات للتجديد لأن قراره نهائي ولا نية للتراجع عنه.

مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد

أفاد الصحفي خوسيه فليكس دياز مدير تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن وصول مبابي إلى ريال مدريد في الصيف بات أمرًا حقيقيًا، ورغم أن الاتفاق لم يُغلق بعد ولكن الخطوة تسير نحو الحسم.

وأوضح دياز، أن كيليان مبابي أبلغ إدارة ريال مدريد بأنه يريد إرتداء القميص الملكي في الصيف المقبل.

يذكر أن مبابي كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022 ولكنه رغم الاتفاق مع مسؤولي الملكي تراجع وقرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة عامين.

وارتبط اسم كيليان مبابي في فترات سابقة، بأندية أخرى غير ريال مدريد مثل برشلونة وآرسنال وليفربول الإنجليزي.