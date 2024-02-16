الأهلي يتعاقد مع المحترف الفلسطيني المراعبة

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رياض - احمد صلاح - تعاقد فريق النادي الأهلي لكرة القدم، مع اللاعب الفلسطيني محمد المراعبة، لتعزيز صفوفه خلال منافسات مرحلة الاياب من دوري المحترفين.

وجاء التعاقد مع المحترف الفلسطيني بناء على توصيات من المدرب عماد رشاد الباحث عن الهروب من شبح الهبوط خلال منافسات المرحلة المقبلة من الدوري، خاصة وأن الفريق يملك لاعبين جيدين قادرين على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة.

وكان فريق الأهلي عانى كثيرا خلال منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، حيث احتل المركز قبل الأخير، الأمر الذي دفع النادي لتعزيز لاصفوف استعدادا لمرحلة الاياب التي تنطلق السبت المقبل .