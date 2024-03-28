نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحدد ثلاثي هجوم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة فريقه، للملاعب في المباراة التي تقام ضد سيمبا التنزاني، وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسختها الجارية.

ويستعد النادي الأهلي ليحل ضيفًا على سيمبا في المباراة التي تقام بينهما في دار السلام بتنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على تغييرات بسيطة في وضع تشكيل الفريق وذلك تبعا لوجود العديد من الإصابات داخل الفريق خلال الفترة الماضية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني: