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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فيديو للاعبين عقب الانتهاء من تناول وجبة الإفطار مساء اليوم.

ويحاضر كولر اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

كولر يعقد محاضرة فيديو للاعبي الأهلي قبل لقاء سيمبا

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة (بتوقيت القاهرة) بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

