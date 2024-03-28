نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يكشف مفاجأة نارية بشأن إصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي أحمد شوبير استغرابه من التلاعب في تفاصيل تصريحاته المتعلقة بفترة غياب إمام عاشور، لاعب الأهلي، عن الملاعب بسبب إصابته بخلع في الكتف خلال لقاء منتخب مصر ضد نيوزيلندا في نصف نهائي كأس العاصمة المصرية.

أحمد شوبير يبدي تعجبه من تشويه تصريحاته

ونشر شوبير رسالة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعبر فيها عن استيائه، قائلًا: "كيف يتم تشويه تصريحاتي بشأن عودة إمام عاشور للملعب بعد إجرائه عملية جراحية؟ وبالتزامن يروجون لأنني ذكرت أن إمام طلب المشاركة في المباراة!؟".

ومن المتوقع أن يفقد الفريق الأول للنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، خدمات إمام عاشور في مباراتيه أمام سيمبا التنزاني في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومباراة الذهاب ستجرى في تنزانيا الجمعة القادمة، فيما ستقام المباراة الإياب في استاد القاهرة الدولي في 5 أبريل، ومن المقرر أن يتواصل غياب إمام عاشور حتى يتماثل للشفاء التام من إصابته.