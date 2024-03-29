نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستخدام الذكاء الاصطناعي.. حقيقة تورط نجوم الأهلي في الترويج لمنصة مراهنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار مقطع فيديو لبعض نجوم النادي الأهلي السابقين، وهم يقوموا بالترويج لأحد منصات ومواقع المراهنات المعروفة في الساعات الماضية، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

- حقيقة تورط اسامه حسني والشاطر

وأكد أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس:" الذكاء الاصطناعي أصبح كارثة تهدد البشرية بعد ظهور أسامة حسني وإسلام الشاطر نجمي النادي الأهلي السابقين، في مقطع فيديو دعائي لأحد مواقع المراهنات".

وواصل:" ظهور أسامة حسني والشاطر كان عن طريق استخدام خاصيات الذكاء الاصطناعي بنفس الصوت والصورة، والأمر أصبح شئ مخيف".

وأشار:" شاهدت في بعض القنوات الأجنبية مذيعة تتنصل من فيديو لها أمام جماهيرها باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأختتم:" الإدارة القانونية لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة المستشار عثمان، قاموا بتصعيد الأمور ورفع قضايا وبلاغات للنيابة العامة ضد المنصات بتهمة النصب والاحتيال".

