الارشيف / الرياضة

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. حقيقة تورط نجوم الأهلي في الترويج لمنصة مراهنات

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستخدام الذكاء الاصطناعي.. حقيقة تورط نجوم في الترويج لمنصة مراهنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أثار مقطع فيديو لبعض نجوم النادي الأهلي السابقين، وهم يقوموا بالترويج لأحد منصات ومواقع المراهنات المعروفة في الساعات الماضية، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

- حقيقة تورط اسامه حسني والشاطر

وأكد أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس:" الذكاء الاصطناعي أصبح كارثة تهدد البشرية بعد ظهور أسامة حسني وإسلام الشاطر نجمي النادي الأهلي السابقين، في مقطع فيديو دعائي لأحد مواقع المراهنات".

وواصل:" ظهور أسامة حسني والشاطر كان عن طريق استخدام خاصيات الذكاء الاصطناعي بنفس الصوت والصورة، والأمر أصبح شئ مخيف".

وأشار:" شاهدت في بعض القنوات الأجنبية مذيعة تتنصل من فيديو لها أمام جماهيرها باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأختتم:" الإدارة القانونية لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة المستشار عثمان، قاموا بتصعيد الأمور ورفع قضايا وبلاغات للنيابة العامة ضد المنصات بتهمة النصب والاحتيال".
 

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا