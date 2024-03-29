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أحمد جودة - القاهرة - اعترف مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري بأن البيانكونيري أهدر تفوقه في الجزء الثاني من الموسم، لكن ليس لديه شك في أن النادي سيؤكد ثقته به خلال فترة الاستراحة.

أليجري: يوفنتوس أهدر تفوقه في الجزء الثاني من الموسم

يعود يوفنتوس بعد فترة التوقف الدولية يوم السبت في مباراة خارج أرضه أمام لاتسيو. استبدل البيانكوسيليستي ماوريتسيو ساري بتودور قبل نهاية الشوط الأول.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا "يجب على الجميع التركيز على الجزء الأخير من الموسم الآن.

وتابع "لسوء الحظ أهدرنا الأفضلية التي كانت لدينا على الفرق صاحبة المركز الخامس، لذا يجب أن نكون واقعيين الآن".

وأضاف: «حصدنا سبع نقاط فقط في آخر ثماني مباريات، وفي الجزء الثاني من الموسم جمعنا 13 نقطة فقط. "أمامنا تسع مباريات متبقية لتعزيز مكاننا في دوري أبطال أوروبا، وملء أحد المراكز الثلاثة المتبقية."

عاد جميع اللاعبين من التوقف الدولي وسيسافر الفريق إلى روما في وقت لاحق اليوم.

وأكمل "أولئك الذين بقوا هنا عملوا بشكل جيد مثل أولئك الذين عادوا من الواجب الدولي".

وأتم “البعض وصل إلى أهدافه، مثل تشيسني الذي تأهل لبطولة أوروبا، الأكثر لعبًا للمباريات الودية، الآن نبدأ الجزء الأخير من الموسم، 55 يومًا وينتهي في 25 مايو”.